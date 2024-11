Elon Musk se entromete en Italia: Apoya a Meloni y ataca a jueces

Muchos políticos, especialmente de la izquierda, criticaron el silencio de Meloni y su inacción ante el ataque de Musk a la justicia italiana.

Carlo Calenda del Partido Democático dijo: “Una vez más es Mattarella quien salva la dignidad de la nación con una intervención perfecta y oportuna. Gracias presidente”. Los verdes, lo llamaron “oligarca antidemocrático”.

Sólo el viceprimer ministro y líder de la Liga, Matteo Salvini, que enfrenta una pena de 6 años por bloquear el desembarco de inmigrantes ilegales como Ministro del Interior, lo respaldó: “Elon Musk tiene razón. Visto desde fuera, todo esto parece aún más increíble".

Por su parte, la Asociación Nacional de Magistrados de Italia salió con las tacones de punta: “Un magnate interfiere y el gobierno lo deja. Estamos desconcertados por esta intervención de un magnate extranjero muy poderoso. Aquí ya no está en juego la independencia del poder judicial, sino que se trata de la soberanía del Estado italiano”.

Caso Albania

La gran batalla entre Meloni y la justicia es la definición de "países seguros" de donde proceden los inmigrantes. El problema es que la UE carece de una lista clara y Meloni decretó la propia.

Los 19 países seguros, según el gobierno de Meloni, ahora son Albania, Argelia, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Norte, Marruecos, Montenegro, Perú, Senegal, Serbia, Sri Lanka y Túnez.

Según el gobierno, algunos tribunales han tomado decisiones equivocadas e instrumentales pero no les declaró la guerra. Para Meloni y sus acólitos deben evitar “ interpretaciones creativas”

El vicepresidente del Consejo y ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, acusó a algunos magistrados de querer sobrepasar sus límites. “Hay algunos magistrados que intentan imponer su línea política al gobierno . Esto no es aceptable. Respeto todas las decisiones del poder judicial, no me meto en polémicas y no ofendo a nadie, sólo digo que es una elección que va en contra de la división tripartita de poderes. No es un magistrado quien decide qué país es seguro porque no lo sabe . Porque él no se ocupa de estas cosas. Si el gobierno que tiene las herramientas para hacerlo dice que un país es seguro, entonces algo no funciona”.

Tal como contó Urgente24, la discordia entre el gobierno de Meloni y la justicia italiana se deba a la falta de claridad en las políticas de la UE con respecto a que constituye un país seguro. Los jueces italianos dicen que los países seguros los establece la UE.

image.png

Pero, Anna Hipper, portavoz de la Comisión Europea de Asuntos Exteriores reconoció: “No tenemos listas comunes en la UE respecto a los países seguros”, advirtiendo a Meloni que la “toda ley nacional debe respetar la ley europea”.

Este vacío evidencia la falta de una política migratoria coherente y unificada de la UE, algo suplicado por Meloni desde que se asentó en el Palazzo Chigi. Si bien la política de externalización es discutida por alto costo (1.000 millones de euros a lo largo de los primeros cinco años) y por no “garantizar condiciones y trato dignos a las personas acogidas en los centros”, al menos Meloni es la única que propone una medida para contener los descontrolados flujos migratorios en Europa, más allá de la tradición de redistribuir a inmigrantes y desmantelar organizaciones de trata de personas.

El Tribunal Europeo decidirá sobre el caso Albania en las próximas semanas.

Más contenido de Urgente24

Netflix tiene la miniserie de solo 6 capítulos que no podés dejar de ver

CFK, condenada: Las reacciones del arco político

Rosario: Nuevo homicidio, más inseguridad pero Provincia sigue en la suya

Cristián Fabbiani echa más leña al fuego en Deportivo Riestra por Spreen: "Con la de su ídolo"