Elon Musk explicó en WSJ cómo aplicará la 'motosierra' en USA

“Nuestra nación se fundó sobre la idea básica de que las personas que elegimos dirigen el gobierno. No es así como funciona Estados Unidos hoy en día. La mayoría de los edictos legales no son leyes promulgadas por el Congreso, sino “reglas y reglamentos” promulgados por burócratas no electos, decenas de miles de ellos cada año. La mayoría de las decisiones gubernamentales de aplicación de la ley y los gastos discrecionales no los toma el presidente elegido democráticamente ni siquiera sus designados políticos, sino millones de funcionarios públicos no electos ni designados dentro de agencias gubernamentales que se consideran inmunes al despido gracias a las protecciones de la función pública”.