El rey Carlos III del Reino Unido tiene cáncer

Benigna significa que no es cáncer, y la hiperplasia significa demasiado crecimiento celular. La HPB no es cáncer y no aumenta el riesgo de padecer cáncer de próstata.

Por lo tanto, las células cancerígenas se encuentran ubicadas en otro órgano.

El comunicado oficial señala que el monarca ha decidido compartir su diagnóstico “para evitar especulaciones y con la esperanza de que pueda ayudar a todos aquellos afectados por el cáncer”.

El rey fue visto por última vez en público en Sandringham el domingo 04/02 para asistir a un servicio religioso con la reina, que fue la primera vez que lo vieron desde que fue dado de alta de la Clínica de Londres.

Sonrió y saludó a los simpatizantes mientras caminaba hacia la iglesia de Santa María Magdalena en Sandringham, Norfolk.

William

El acontecimiento sucede en forma casi coincidente con una emergencia médica de Catalina, princesa de Gales (Catherine Elizabeth Middleton o Kate Middleton), esposa de William o Guillermo, príncipe de Gales, quien es el primero en la línea de sucesión al trono británico.

También Kate pospuso sus compromisos públicos mientras se recupera de la cirugía abdominal a la que se sometió en la Clínica de Londres, donde el rey Carlos III también fue intervenido el 17/01.

La princesa de Gales había decidido mantener en privado sus datos médicos.

El Palacio de Kensington anunció que el Príncipe de Gales reanudará su actividad esta semana realizando una investidura el miércoles 07/02 en el Castillo de Windsor, seguida de un evento de gala de recaudación de fondos para la Ambulancia Aérea de Londres.

Harry

Se entiende que el rey informó personalmente a sus dos hijos, William y Harry, y a sus tres hermanos, la Princesa Real, el Duque de Edimburgo y el Duque de York, de su diagnóstico.

El duque de Sussex ha hablado con el rey sobre su diagnóstico de cáncer y viajará al Reino Unido para verlo pronto, dijo una fuente cercana a Harry a Press Association.

“El duque habló con su padre sobre su diagnóstico. Viajará al Reino Unido para ver a Su Majestad en los próximos días”, dijo una fuente cercana a Harry.

No pasó 1 año

El 08/09/2022 se anunció el fallecimiento de la reina Isabel II mientras se encontraba en el castillo de Balmoral en Escocia.

Siguiendo la tradición británica, el príncipe Carlos de Gales se convirtió en rey. El Consejo de Ascensión del Reino Unido proclamó de forma oficial el ascenso al trono del nuevo monarca 2 días más tarde, el 10/09/2022.

La Coronación de Carlos III del Reino Unido y su esposa Camila tuvo lugar en la Abadía de Westminster el 06/05/2023. Esto quiere decir que aún no transcurrió 1 año.

En julio asistieron a un servicio nacional de acción de gracias donde se les entregaron los Honores de Escocia en la Catedral de Edimburgo.

Carlos III y Camilla realizaron 3 visitas de Estado y recibieron 2.

En marzo de 2023, el rey y la reina se embarcaron en una visita de Estado a Alemania: el primer monarca británico en dirigirse al Bundestag.

En septiembre 2023 se convirtió en el primer monarca británico en pronunciar un discurso desde la cámara del Senado de Francia durante su visita de Estado al país.

