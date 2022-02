El gas de Rusia o USA: A Europa le toca decidir

El gasoducto, ya construido, espera obtener las autorizaciones del gobierno alemán para comenzar a funcionar, según lo espera, a mediados del 2022.

Finalizado en septiembre de 2021, el proyecto ha sido muy criticado desde los inicios de su obra por el gobierno estadounidense, generando enfrentamientos económicos, y también políticos, principalmente con Ucrania, ya que será el peor afectado cuando el gasoducto entre en funcionamiento, perdiendo así un importante flujo de ingresos si el gasoducto no transita por su territorio.

¿Qué tiene que ver el gas?

Actualmente, Rusia tiene la mayor reserva de gas del mundo y exporta más del 80% a la Unión Europea, que obtiene el 37% de su gas de las reservas rusas, según el informe anual de la compañía BP.

Por ende, ante la eventualidad de una invasión Rusa a Ucrania, y en el caso de que se apliquen las sanciones desde la OTAN a Rusia, Europa se volvería la principal damnificada en dicha situación.

Europa, principalmente Portugal y Francia, se encuentran en proyectos para ganar la autonomía energética mediante el traspaso a la industria sustentable, sin embargo, durante al menos los próximos 5 años, el suministro de gas natural ruso se volverá indispensable para soportar los inviernos polares.

Pero Vladimir Putin, que sabe que en esta situación no tiene nada que perder, no aceptaría nunca un contrato menor de 25 años, tal como el firmado con China el fin de semana pasado entre Gazprom de Rusia y CNPC de China.

Los grupos energéticos firmaron un acuerdo sobre una nueva ruta de suministro de gas con entregas de 10.000 millones de metros cúbicos por año. La nueva ruta del gas es un mensaje para la Unión Europea porque serán 10 mil millones de metros cúbicos menos para la región.

Lo que complica a Europa

Según lo que Joe Biden planteó, como resultado de la reunión con el canciller alemán, ambos países están dispuestos a actuar en manera conjunta y Scholz, “que ambos países están dispuesto a actuar en unísono”.

Estamos absolutamente unidos y no tomaremos pasos diferentes. Tomaremos los mismos pasos, y serán muy, muy duros para Rusia, y ellos lo entenderán.

No obstante, Biden se olvidó un importante dato: actualmente, el 50%de gas natural en Alemania es suministrado por Rusia.

También no ha advertido de que su homólogo alemán, por más que sea el país que más apoya a Ucrania en este conflicto, es el que menos ha mencionado la cuestión del Nord Stream 2. Scholz sabe que enfrentarse a la potencia soviética no le conviene si no quiere comprometer su sistema energético y tampoco ganarse el descontento de los ciudadanos alemanes en medio de un invierno complicado.

Sus aliados de la OTAN sin embargo, lo han cuestionado múltiples veces debido a la falta de claridad de su postura respecto a una hipotética invasión rusa.

Olaf Scholz, sin embargo, no se ha pronunciado a favor ni ha confirmado dichas sanciones al gasoducto planteadas por su homologo Joe Biden, ni siquiera durante su visita a Washington.

El canciller aleman, Olaf Scholz y el presidente estadounidense, Joe Biden se reunieron esta martes 8/02 en Washington.

Recordando que la intervención de USA en el conflicto, ya crackeada tanto por Putin como por los países europeos, tenía como trastienda:

Levantar la deteriorada opinión pública hacia Joe Biden luego de la reciente caída en las encuestas del presidente demócrata.

La caída en el empleo resultante de la pandemia, así también como la llegada de la inflación a niveles históricos.

Tiene las elecciones legislativas de noviembre en mente.

Y el verdadero objetivo detrás del conflicto: imponer sanciones a Rusia para volverse el nuevo mercado de gas de Europa.

Joe Biden aprovecha esta situación para no solo evadir la opinión pública de sus conflictos domésticos, sino también ganar apoyo en su enfrentamiento con su enemigo histórico, Rusia. Por el otro lado, Putin lo sabe perfectamente y no cederá ante las amenazas de sanciones. Putin no es un mandatario al cual Joe Biden pueda manipular y amenazar tan fácilmente.

Los países europeos no pueden darse el lujo de correr el riesgo de un corte del suministro de gas ruso, lo que significaría un gran problema económico y social en toda Europa. Los precios ya se han disparado, y Rusia cada vez presiona más con las restricciones en el suministro del gas para presionar a occidente como lo fue el tratado con China.

Sin embargo, los europeos saben que la inauguración del Nord Stream 2 aumentaría potencialmente la dependencia energética de la Unión Europea hacia Rusia, dependencia que luego podría utilizarse como arma política.

Para Europa solo queda elegir el verdugo: Estados Unidos o Rusia. La espera por ver quien cede primero esta prevista a ser una larga odisea, así que a ajustarse los cinturones.