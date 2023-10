Diego Padrón cardenal, sigue vigente el mensaje de 2017

Está en juego el bien común del país y la defensa de la ética. Alterar la Constitución para alcanzar un objetivo político es moralmente inaceptable. Está en juego el bien común del país y la defensa de la ética. Alterar la Constitución para alcanzar un objetivo político es moralmente inaceptable.

En 2017 expresó su oposición a una nueva Asamblea Constituyente:

"Venezuela no necesita una constituyente, lo que hace falta no es reformar el texto constitucional, sino que el gobierno le dé pleno cumplimiento a su letra y su espíritu. Lo que necesita y reclama el pueblo, en primer lugar, es comida, medicinas, seguridad, paz y elecciones justas".

"La nueva estructura de Estado, la estructura comunal, que el Gobierno pretende introducir mediante la Asamblea Constituyente, fue ya consultada al pueblo en 2007 y el pueblo la rechazó. Suprimiría de facto el ejercicio de la Asamblea Nacional, la cual fue elegida por una abrumadora mayoría nacional en elecciones universales, directas y secretas. La soberanía popular debe ser respetada".

Importante recordarlo cuando hay inquietud sobre los comicios 2024 en Venezuela.

Todos los cardenales

30 September 2023 Ordinary Public Consistory Pope Francis

Con los 21 nuevos cardenales, el Colegio Cardenalicio pasó a tener 241 miembros.

Los nuevos cardenales incluyen 12 obispos diocesanos, 2 nuncios apostólicos y 3 jefes de dicasterio.

Con las nuevas creaciones, el número de cardenales electores -que tendrán derecho a votar en un eventual cónclave porque no tienen aún 80 años ya que luego no pueden participar- será de 137. Los no electores (mayores de 80 años) suman 105.

De los 137 cardenales electores actuales, 99 han sido nombrados por Francisco, el 72%.

29 electores fueron creados por Benedicto XVI y 9 por Juan Pablo II.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCx0KTpKORCt%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABOx2ATS2v5QLWm7zB4Ag1pbUfZBkHsZCByrlZCRbh6AA9VxYDjD6kunIBs0oboQzx8UCPOibTkgVdPRiVcpSZBfNZBZCBRjaU96v853aQc2Q5mgeHndNkSUUtQSSASvheoKT2LuGeiZBDdDUTBc8OVX5hF1SkLB0PvKZCJDSj03wHeQZDZD View this post on Instagram A post shared by WTC Radio Music & Business (@radiowtc)

Sin embargo, a finales de 2023, 5 cardenales cumplirán 80 años. O sea que en enero de 2024 serán 132 los habilitados para votar y 109 los no electores. El porcentaje de los de Francisco escalará a 80%.

Recibieron la dignidad cardenalicia:

Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, reconocido teólogo muy cercano a Francisco que en la Conferencia Episcopal Argentina ha ocupado el cargo de presidente de la Comisión Fe y Cultura; Ángel Sixto Rossi, arzobispo de Córdoba en Argentina, jesuita, experto en discernimiento espiritual de Ignacio de Loyola y predicador de numerosos ejercicios espirituales ignacianos a grupos de sacerdotes, religiosos y laicos; Luis Pascual Dri, OFM Cap, confesor del Santuario de Nuestra Señora de Pompeya de Buenos Aires; Robert Francis Prevost, prefecto del Dicasterio para los Obispos, quien estuvo en tierras de misión en Hispanoamérica; Claudio Gugerotti, prefecto del Dicasterio para las Iglesias Orientales, exnuncio en Ucrania de 2015 a 2020; Emil Paul Tscherrig, nuncio apostólico con experiencia en varios países africanos, pero también en Corea del Sur y Mongolia, antes de pasar por países nórdicos, la Argentina e Italia; Christophe Louis Georges Pierre, nuncio apostólico en Wellington, en Nueva Zelanda; Mozambique, Cuba, Haití, Uganda y Estados Unidos, entre otros países; Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, quien se incorporó a la Custodia de Tierra Santa en 1999, y vicario general del patriarca latino de Jerusalén para la pastoral de los católicos de lengua hebrea en Israel; Stephen Brislin, arzobispo de Ciudad del Cabo (Kaapstad), nacido en Welkom, Sudáfrica; y hasta 2019 presidente de la Conferencia Episcopal Católica Sudafricana; Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá, elegido en 2021 presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana hasta 2024; Grzegorz Rys, nacido en Cracovia, quien en 2019 introdujo el diaconado permanente en su arquidiócesis y creó el Seminario Misionero Diocesano del Camino Neocatecumenal; Stephem Ameyu Mulla, nacido en Sudán en 1964 y doctorado por la Pontificia Universidad Urbaniana con una tesis sobre el diálogo religioso y la reconciliación en Sudán; José Cobo Cano, siempre al servicio pastoral de la capital de España, obispo auxiliar desde 2017 y anteriormente responsable del Secretariado para las Migraciones y de la Pastoral Social y Promoción Humana; Protase Rugambwa, arzobispo coadjutor de Tabora, en Tanzania; Sebastian Francis, obispo de Penang y como presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Malasia, Singapur y Brune; Stephen Chow Sau-yan, SJ, arzobispo de Hong Kong; François-Xavier Bustillo, arzobispo de Ajacci; Américo Manuel Alves Aguiar, el obispo auxiliar de Lisboa; Ángel Fernández Artime, rector mayor de los Salesianos; Agostino Marchetto, nuncio apostólico calificado por el pontífice como “el mayor hermeneuta del Concilio Vaticano II”; y Diego Rafael Padrón Sánchez, arzobispo emérito de Cumaná, Venezuela.

-------------------

Más contenido de Urgente24

Esta playa de Venezuela ha asombrado a National Geographic

¿Por qué en Venezuela están enojados con este comediante?

Estos son los venezolanos más influyentes, según Bloomberg

Todos necesitan ver Simón en Venezuela

Nicolás Maduro en la primaria opositora: ¿Quién fue?