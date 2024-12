Desafío a Trump: Los Ángeles "ciudad santuario" para inmigrantes

La filial del Partido Republicano en Los Ángeles no demoró en criticar la decisión municipal.

"Las llamadas ciudades y estados 'santuarios' suenan como cálidas y acogedores, pero las protecciones que ofrecen no son para (abuelas) los que comen helado, sino para gente que entró de forma ilegal al país y cometió otros crímenes".

Los Ángeles es una amalgama de culturas diferentes, ya que un amplio porcentaje de sus residentes es primera o segunda generación de inmigrantes.

¿Guerra civil?

Lo detractores dicen que no solo sería costosa, divisiva e inhumana y que conduciría a la separación de familias, sino que tendría efectos devastadores en numerosas industrias que dependen de mano de obra inmigrante, en particular la construcción y la agricultura, y además prepararía el escenario para un conflicto civil, ya que muchos de los indocumentados viven en jurisdicciones azules que harán todo lo posible para evitar que Trump la aplique.

El presidente electo republicano llamará a todos, desde el ejército estadounidense hasta los diplomáticos en el extranjero, a convertir en realidad su promesa de campaña de deportaciones masivas. El esfuerzo incluiría la cooperación con los estados liderados por los republicanos y el uso de fondos federales como palanca contra las jurisdicciones resistentes.

Algunas ciudades azules temen que Trump amenace con reducir los fondos federales como herramienta de presión para obligar a las ciudades a colaborar en las políticas migratorias.

image.png Tom Homan dice que quiere deportar a inmigrantes delincuentes.

Sin dudas se verá tensión y enfrentamientos con Tom Homan, de línea dura, que regresará al frente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). “El zar de la frontera” ya avisó a los detractores: “Nada nos detendrá de deportar a los criminales migrantes”.

Los críticos de la ciudades santuarias, como Homan, alegan que debilitan las leyes de inmigración y pueden ofrecer refugio a personas con antecedentes criminales.

Hay más de 1,5 millones de “delincuentes extranjeros convictos” en USA con órdenes finales de expulsión, quienes serían los primeros deportados del nuevo gobierno de Trump. “Hay miles de miembros de pandillas, miembros de pandillas inmigrantes ilegales que vamos a buscar. Ahora bien, voy a decir, si usted está en el país ilegalmente, no debería sentirse cómodo. Absolutamente no”, adelantó Homan.

La infiltración de bandas criminales en centros de asilo en USA es una realidad. Tal como contó Urgente24, existe una creciente preocupación entre la policía por el aumento de la actividad del Tren de Aragua en refugios para migrantes.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) advierte que el Tren de Aragua ahora opera en albergues para migrantes, reclutando niños desde los 11 años y que los miembros se han mezclado con los solicitantes de asilo que comenzaron a llegar a la Gran Manzana en 2022. Bajo el estatus de ley santuario, muchos del nunest podrían migrar hacia los Ángeles.

Hoy hay 11 millones de indocumentados residiendo en el país (el 3% de la población) y cerca del 80% lleva residiendo en Estados Unidos más de una década. Homan, un ex oficial de policía, aclaró que las fuertes políticas migratorias afectarán únicamente a la comunidad inmigrante ilegal. Y explicó en qué consistirá la mayor deportación de extranjeros en la historia de USA.

"Mucha gente dice que hablar de una deportación masiva es racista Bueno, déjeme decirle lo que no va a ser. No va a ser una limpieza masiva de barrios. No va a ser la construcción de campos de concentración. Lo he leído todo. Es ridículo”.

