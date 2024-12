Emmanuel Macron en la cuerda floja: El desastre y la presión por su renuncia

Es grave lo que engendró Macron en las elecciones anticipadas en junio, que no dieron ningún resultado. Desde entonces el parlamento francés se ha dividido en tres grupos sin mayoría absoluta. Una alianza de izquierdas obtuvo la mayor cantidad de votos, pero no logró la mayoría absoluta; la agrupación centrista de Macron sufrió pérdidas, pero sigue en pie, y el partido de extrema derecha Agrupación Nacional de Le Pen ganó escaños, pero no logró llegar al poder gracias a la votación estratégica de la izquierda y el centro.

En septiembre Macron designó a Barnier incluso con oposición de la izquierda y derecha francesa. La excusa del Presidente fue que trataba de evitar la censura del gobierno Attal sobre el presupuesto previsto. Por eso no nombró a la socialista Lucie Castets.

3 meses después Michel Barnier fue censurado y Francia no tiene un presupuesto. ¿Qué le pasó al Michel Barnier, el ex negociador al ex negociador del Brexit?

Macron culpable

El Presidente de la República siempre se ha negado a tomar parte en el fracaso de la operación que emprendió. Lo único que logró es fortalecer a Marine Le Pen que con su RN se convirtió “en dueño del juego, tanto para gobernar (Barnier cedió en parte a sus exigencias) como para censurar (la izquierda aceptó ser corresponsable de la censura con él)”, tal como analizó LeMonde.

“Pero el Presidente de la República, que no pudo soportar su derrota en las elecciones europeas, es el principal responsable de esta situación política peligrosa y sin precedentes, cuyo resultado nadie es capaz de predecir. Al cortar la línea entre el voto de los franceses, que habían colocado al Nuevo Frente Popular a la cabeza, y su elección de un primer ministro procedente de un partido ultraminoritario, LR, le cortó inmediatamente las alas, privándolo de la mayor parte de su legitimidad".

"Luego, al señalar, en público o en privado, que no compartiría las opciones presupuestarias del gobierno, que amenazaban su balance, en realidad no ayudó a que éste se calmara. Básicamente, Macron no lamenta la partida de este ex ministro de Jacques Chirac, al que creía maleable y dócil pero que, con su actitud educada, le había impuesto una verdadera convivencia".

Hay gran incertidumbre sobre cómo se decidirá el presupuesto para 2025, en un momento en que Francia enfrenta un creciente déficit público, y sobre a quién podría nombrar Macron como primer ministro. ¿Cómo reaccionarán los mercados si Francia permanece demasiado tiempo sin un gobierno responsable en esta situación?

Francia enfrenta la titánica tarea reducir de los crecientes déficits que han alarmado a Bruselas y a los mercados financieros por igual.

image.png Francia en proceso de colapso.

El miércoles en el país surgió con insistencia el nombre de Sébastien Lecornu, entre otros, para encabezar un gobierno rígido, formado por pesos pesados políticos (Gérald Darmanin, Laurent Wauquiez, etc.). "Pero nombrar a un macronista cinco meses después del fracaso del macronismo en las elecciones europeas y legislativas sería visto como una forma de provocación por todos aquellos que no han olvidado el mensaje del 7 de julio”, apuntó Le Monde.

Macron urdió su propia encrucijada. Los Insumisos censurarán automáticamente a cualquier primer ministro que no sea de izquierda como Marine Le Pen, que busca la dimisión del jefe de Estado y elecciones anticipadas antes del 2027.

¿Francia va a pasar de moción de censura en moción de censura? ¿Podría Emmanuel Macron ceder a las presiones y dimitir? ¿Podrá mostrarse en el discurso nocturno como garante de las instituciones pese a haber acelerado la descomposición de la vida política? Las cosas no están nada claras en Francia.

