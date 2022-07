Chile: Constituyente entrega propuesta de nueva Constitución

"Cumpliendo a contrarreloj con el calendario establecido, el órgano constituyente se disuelve y comienza en Chile un período de dos meses donde la ciudadanía deberá tomar posición ante dos alternativas: quienes aprueban el texto y quienes lo rechaza", explica el diario El País.

"Es mi deber hoy como primer mandatario al recibir esta propuesta, convocar a un referéndum constitucional", dijo el presidente Boric en el discurso que dio tras recibir la propuesta. "Será nuevamente el pueblo quien tendrá la última palabra sobre su destino", afirmó.

"Como presidente de la República, tengo el deber de garantizar que cada uno de los ciudadanos de nuestro país podrá tomar una decisión libre y plenamente informada el próximo 4 de septiembre", dijo también.

Pese a que la opción de aprobar el nuevo texto en el referéndum de salida fue durante meses la mayoritaria, en los últimos tiempos no hay una tendencia clara y algunos sondeos muestran una mayor preferencia por rechazarlo, explica SwissInfo.

Según publicó ayer el diario Clarín, "todas las encuestas, sin excepciones, independiente de su afinidad política o grupo controlador, reflejan que si el referendo fuese este domingo ganaría el rechazo a la propuesta de nueva Constitución".

Boric, durante el discurso que dio tras recibir la nueva propuesta de Constitución, pidió asimismo lo siguiente: "Esta Constitución, este proyecto de Constitución y el plebiscito que se desarrollará el 4 de septiembre, no es ni debe ser un juicio al gobierno. Es el debate por el futuro y el destino de Chile durante las próximas 4, 5 décadas. Por lo tanto, como presidente de la República los invito a todos y todas a que debatamos con esa altura de miras, pensando que estamos construyendo sobre hombros de gigantes, que la historia no parte de cero y que lo que aquí se hace es para el encuentro de todos los chilenos y chilenas. Confío en que fieles a la tradición democrática que nos caracteriza, vamos a enfrentar este momento histórico de una manera responsable y con sentido de futuro, pensando no en las pequeñas ventajas que cada uno pueda obtener sino en la paz, en la concorida, en la justicia, en la hermandad entre chilenos y chilenas, y por sobre todo en la dignidad (...)".

Uno de los principales problemas que enfrenta la aprobación de la Constitución es que "el Gobierno, que debutó en marzo pasado, ha hecho propia la suerte del Apruebo, pese al riesgo que ello conlleva al inicio del mandato: de acuerdo a diversos sondeos, la opción del Rechazo está por arriba –un 44,4% contra un 25%, de acuerdo a la última encuesta de Pulso Ciudadano–, aunque tres de cada diez chilenos se declaran indecisos", explica el diario El País.

La impopularidad de Boric hace que peligre la aprobación de la nueva Carta Magna. La nueva Constitución busca sustituir a la actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, a la que muchos consideran como el origen de las grandes desigualdades en Chile por su marcado corte neoliberal. El borrador de la nueva carta magna cuenta con 387 artículos divididos en 8 capítulos.

Entre las principales reformas propuestas por el borrador, se encuentra:

Crear un sistema universal de salud

Fortalecer la educación pública,

Proteger el medioambiente

Engrosar los derechos de los pueblos indígenas

Corte Constitucional de 11 miembros

Reemplazo del Senado por una “Cámara de las Regiones” (legislativo bicameral asimétrico)

Reelección presidencial inmediata o posterior, por solo una vez.

Lo mas polémico de la nueva constitución de Chile, en caso de ser aprobada, es que podría ser una de las únicas del mundo que incluye el derecho al aborto: “El artículo 16 de la Constitución propuesta afirma que el Estado garantizará el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos sin discriminación”.

Será “con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, así como el acceso a la información, educación, salud, y a los servicios y prestaciones requeridos para ello, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos”.

Sin embargo, la norma no establece un plazo para realizar la practica, lo que ha llevado a la campaña por el Rechazo a la nueva Constitución por suponer que esto significa que se permitirá “el aborto libre hasta los 9 meses”.

“El plazo no se menciona, porque no es materia constitucional. La ley debe precisar hasta cuándo es posible hacer ejercicio de este derecho”, explicó Factual Janise Meneses, constituyente y coordinadora de la comisión de Derechos Fundamentales.

La redacción de este texto fue la salida política que encontró Chile para apaciguar las violentas protestas que estallaron en octubre de 2019 para reclamar una mayor justicia social y una reforma económica que deje de favorecer a la clase alta chilena a costa de las clases bajas/medias.

El 4 de septiembre, la nueva carta magna será sometida a examen de la ciudadanía.

De acuerdo a la Constitución vigente, la papeleta electoral que reciban los votantes tendrá la siguiente pregunta:

¿Aprueba usted el texto de Nueva Constitución propuesto por la Convención Constitucional? ¿Aprueba usted el texto de Nueva Constitución propuesto por la Convención Constitucional?

Habrá 2 rayas horizontales, una al lado de la otra:

‘Apruebo’ y

‘Rechazo’.

Cada elector marcará su preferencia sobre una de las alternativas. Y la votación es obligatoria para los residentes en Chile. Si gana la opción “Apruebo”, el presidente Boric deberá convocar al Congreso en un plazo de 5 días para promulgar la nueva Constitución.