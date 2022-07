Cabildo Abierto consigue aval 'blanco' contra la marihuana

De acuerdo a La Diaria, hoy lunes 181/07, Cabildo Abierto intenta, por primera vez, formalizar el debate en una reunión de Rendición de Cuentas.

El diputado Álvaro Perrone, de Cabildo Abierto, anticipó que no se pretende modificar la legislación vigente sino eliminarla en su totalidad. Aún cuando no consiguieran todavía el número necesario, la idea es ingresar el tema a la agenda no sólo del Congreso sino de la coalición gobernante, y de la sociedad uruguaya.

En radio Oriental, el senador, general (retirado) Guido Manini Ríos, líder y fundador de Cabildo Abierto, dijo que la Secretaría Nacional de Drogas –encabezada por Daniel Radío, a cargo del Partido Independiente– “juega a competir con los narcotraficantes, a ver quién vende la droga mejor y más barata, y no a terminar de una vez por todas con el consumo de drogas. Estamos esperando la campaña de disuasión y persuasión al joven, para que no consuma drogas; una campaña que tiene que ser agresiva, en todos los medios de publicidad, escuelas y liceos; en todos lados. Y todavía el secretario general de drogas se da el lujo de decirme que él no cree en este tipo de campañas”.

Se menciona como uno de los legisladores 'blancos' dispuestos a respaldar la iniciativa de Cabildo Abierto a Álvaro Dastugue, quien aceptó que son 5 o 6 diputados en el Partido Nacional conversando con el objetivo de derogar “total o parcialmente” la Ley 19.172, aunque todavía no llegaron a “nada concreto”.

Dastugue cree que hay que derogar la ley por completo, y él recordó que, cuando se aprobó, en el gobierno de Mujica, era parte de una ofensiva contra “la inseguridad”, pero “claramente, el Frente terminó con récords de inseguridad en la historia de nuestro país”, por lo tanto, “esta ley no ayudó absolutamente nada”.

Además, Dastugue consideró que "la única consecuencia que tuvo la ley fue bajar la percepción del riesgo de los niños, adolescentes y jóvenes: hoy, fumar marihuana tiene menos trabas en el subconsciente del adolescente. Por lo tanto, cada vez hay más consumo y está demostrado estadísticamente que ha bajado la edad de inicio del consumo de marihuana. Antes de la ley era 16 años, y ahora andamos en los 13 años y medio”.

Dastugue recordó palabras del presidente Luis Lacalle Pou en una entrevista con la BBC de Londres, a fines de mayo: “el Estado no tiene que estar en plantaciones ni vendiendo drogas”, y que se destinan recursos públicos cada vez, porque la “producción no es sostenible”.

