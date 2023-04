Brasil: Racismo en Carrefour y un show en 'bolainas'

Llevo más de 3 años trabajando en Carrefour y, desde el principio, SIEMPRE nos dio formación sobre ANTIRRACISMO y que NO tolera ningún acto de PREJUICIO NI RACISMO en la empresa ¡Lamentablemente nuestro Presidente "fracasó" en su observación! Llevo más de 3 años trabajando en Carrefour y, desde el principio, SIEMPRE nos dio formación sobre ANTIRRACISMO y que NO tolera ningún acto de PREJUICIO NI RACISMO en la empresa ¡Lamentablemente nuestro Presidente "fracasó" en su observación!

image.png

De igual forma, Carrefour emitió un comunicado oficial en el que sostiene que no hubieron señales de discriminación: "La empresa informa que investigó el caso, escuchando a los empleados y analizando las imágenes de las cámaras de seguridad, y no identificó señales de acercamiento indebido (...) Desde las primeras manifestaciones de la clienta en el sitio, la supervisión y la gerencia de la tienda se pusieron a disposición para escucharla y brindarle la debida bienvenida"

En ese sentido muchos brasileños salieron a dar su humilde opinión en redes sociales, argumentando que la denunciante asoció erróneamente una simple labor de fiscalización con un delirio de racismo estructural, cuando en el país reina la multietnicidad. “Soy negro y vivo muy cerca del Carrefour do Norte Shopping, y nunca me han tratado con racismo allí, y vivo en Cachambi desde que era pequeño, ¡pero no tengo nada de qué quejarme del Carrefour! Debo tener suerte porque el general se queja!!!”, sostuvo un twittero.

No faltaron los bromistas: “Cuando Lula descubra que los empleados de Carrefour son brasileños y no franceses, creo que ocultará la vergüenza de los demás. Y si descubre que Francia es el país europeo que más abre sus puertas a los africanos, entonces tendrá un problema”, publicó el brasilero Marcio Nunes en su cuenta de Twitter.

image.png

No obstante, cabe destacar el extenso prontuario racista de Carrefour en Brasil, como el caso del asesinato a un cliente negro en una tienda de Porto Alegre en el 2020: dos guardias “blancos” molieron a palos a un afrodescendiente en una tienda de Porto Alegre, justo en el Día de la Conciencia Negra. Y este fin de semana (08/04/23), Vinícius de Paula, esposo de una jugadora de voleibol bicampeona olímpica e hijo de un cantante famoso, fue víctima de una actitud racista en un supermercado Carrefour de Alphaville, una urbanización cerrada en São Paulo, cuando una cajera se negó a atenderlo por ser ‘negro’. “Si Carrefour no fuera una empresa con antecedentes racistas, diría que simplemente fue una situación inusual”, explicó después De Paula.

image.png Imagen del momento en que João Alberto Silveira Freitas, de 40 años, fue golpeado en el 2020 dentro de una tienda Carrefour.

Más noticias de Urgente24

Bolivia busca colgarse de Vaca Muerta con la llave a su mayor problema

Río Negro: Dirigentes nacionales invaden el último tramo de la campaña

Larreta corrió a Macri/Bullrich con la Boleta Única: "Es una bandera de PRO"