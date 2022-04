Brasil: Lula da Silva y Alckmin oficializan sus candidaturas

Recordemos que Geraldo Alckmin inicialmente se unió al Partido Socialdemócrata cuando este se encontraba en el espectro de centroizquierda, pero paulatinamente fue desplazándose a la derecha al aliarse con el Partido del frente Liberal, volviéndose el principal rival del socialista Lula y su Partido de los Trabajadores durante todo el siglo XXI.

Sin embargo, ante la rivalidad que presenta Jair Bolsonaro y su movimiento populista de derecha, Lula da Silva opta por aliarse con Alckmin para así “lograr atraer a los votantes del centro y de importantes sectores económicos contrarios al Partido Trabajador".

Como exigió el PSB, Lula garantizó que el partido aliado tendrá espacio en la elaboración del programa de gobierno, y prometió diálogo si se formaliza la boleta.

Quizás ganar las elecciones sea más fácil que la tarea que tenemos por delante de recuperar este país. Hablemos con toda la sociedad brasileña. Quizás ganar las elecciones sea más fácil que la tarea que tenemos por delante de recuperar este país. Hablemos con toda la sociedad brasileña.

El expresidente también dijo que él y Alckmin ahora deben tratarse como un "compañeros" y dijo que la unión era un gesto importante para el país.

“Alckmin, serás recibido como un viejo camarada dentro de nuestro Partido de los Trabajadores. Le estamos dando una demostración muy fuerte a Brasil”, declaró. “Alckmin, serás recibido como un viejo camarada dentro de nuestro Partido de los Trabajadores. Le estamos dando una demostración muy fuerte a Brasil”, declaró.

Lula da Silva, desde la formalización de su excarcelación por corrupción en 2019, ha estado llevando a cabo una campaña de descrédito a Jair Bolsonaro, argumentando que “Brasil se encuentra en su peor situación desde 1985” y que “trabaja para rescatar la democracia del Brasil”. Postura que comparte con su ahora compañero de fórmula, según él lo plantea:

Es lamentable, presidente Lula, yo que entré en la vida pública como usted allá atrás para democratizar el país, tenemos hoy un gobierno que ataca la democracia y ataca las instituciones. Es lamentable, presidente Lula, yo que entré en la vida pública como usted allá atrás para democratizar el país, tenemos hoy un gobierno que ataca la democracia y ataca las instituciones.

El directorio nacional de Brasil debe aprobar la nominación de Alckmin para candidato a vicepresidente el día 14.

La candidatura conjunta de Lula da Silva y Geraldo Alckmin será formalizada públicamente el próximo 30 de abril en un acto multitudinario en San Pablo, posiblemente en la céntrica avenida Paulista, marcando así el inicio de la precampaña de las elecciones presidenciales de octubre.

La respuesta de Jair Bolsonaro

El presidente Jair Bolsonaro (PL) acudió a Twitter inmediatamente después del anuncio para comentar sobre el nombramiento de Geraldo Alckmin como suplente en la candidatura de Lula da Silva.

En su cuenta de Twitter, Bolsonaro compartió el tweet de Lula y comentó a modo de burla “KKKKK” (equivalente a risas en español). Sin ningún tipo de más declaraciones por el momento, Jair Bolsonaro se limitó a reaccionar de manera inesperada para un presidente.

Los hijos del presidente también se pronunciaron. El diputado federal Eduardo Bolsonaro, tambien se burló: "Nunca ha sido tan fácil elegir", escribió. El concejal Carlos Bolsonaro (Republicanos) hizo una publicación similar a la de su padre.

https://twitter.com/BolsonaroSP/status/1512503162980155392 Nunca foi tão fácil escolher… pic.twitter.com/j5udAumFR7 — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) April 8, 2022

Por su lado, el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no ha confirmado oficialmente su compañero de fórmula todavía. Sin embargo ha tirado un par de guiños sobre su propio candidato a la vicepresidencia: en una entrevista dada a fines de marzo, dijo que su actual Vicepresidente, Hamilton Mourao, no lo acompañará en su candidatura a la reelección. Agregó que esto se debe a que Mourao lanzará su campaña para ser electo como presidente del senado del estado de Rio Grande do Sul.

En dicha entrevista, Jair Bolsonaro jugó con las especulaciones y soltó un par de pistas sobre el candidato a vicepresidente que lo acompañará en su fórmula luego de la insistencia del entrevistador: ”Es nacido en Belo Horizonte. Una pista más: fue a la escuela militar.” Además, Jair Bolsonaro aclaró que el candidato que eligió como compañero de fórmula debe ser aquel que lo ayude a gobernar, no uno que lo ayude a ganar las elecciones.

Sin embargo, el comentarista del programa de radio, su ex ministro de ambiente, Ricardo Salles comentó:

No es solo mi pálpito, también es mi deseo que se trate de nuestro colega, Walter Braga Netto, un gran general, un hombre competente, serio y muy eficiente. Espero que sea él el hombre al que (Bolsonaro) se está refiriendo No es solo mi pálpito, también es mi deseo que se trate de nuestro colega, Walter Braga Netto, un gran general, un hombre competente, serio y muy eficiente. Espero que sea él el hombre al que (Bolsonaro) se está refiriendo

Se especula que la elección de Braga Netto, su actual Ministro de Defensa, haya sido hecha teniendo en mente la necesidad de Jair Bolsonaro de asegurarse un Vicepresidente que lo ayude a esquivar un posible juicio político en un futuro cercano. En este caso, la decisión de Jair Bolsonaro es más estratégica que política, admitiendo a su vez, las posibilidades que el Poder Legislativo de Brasil quiere someterlo a dicho procedimiento en caso de que vuelva a ser reelecto.

O futuro

Actualmente, las encuestas del día de ayer, 07/08, catapultan a Lula da Silva como victorioso en la primera e inclusive segunda vuelta de las presidenciales, frente a Jair Bolsonaro, que quedaría en segundo lugar.

Si las elecciones se celebraran hoy, Lula obtendría el 45% de los votos frente al 31% de Bolsonaro en la primera vuelta, según la encuesta Genial/Quaest, con la brecha entre ellos reduciéndose a 14 puntos porcentuales desde los 20 puntos del mes pasado.

En una segunda vuelta, Lula todavía derrotaría cómodamente a Bolsonaro con el 55% de los votos frente al 34%, una ventaja que se ha reducido solo un punto, en comparación con el 54% frente al 32% hace un mes.

Clave es tener en cuenta la candidatura del ex juez Sergio Moro, casualmente el juez que condenó a Lula, la cual se espera tendrá un caudal importante de votos. Sin embargo, teniendo en cuenta una muy posible segunda vuelta, el retiro de la contienda de Moro, figura de la mega causa Lava Jato, la encuesta respaldó una tendencia observada en un sondeo de XP/Ipespo el miércoles, que mostró que Jair Bolsonaro redujo la ventaja de Lula da Silva en 4 puntos a 44% frente a 30%.

