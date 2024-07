Ascenso de la nueva derecha: J. D. Vance y el futuro del Partido Republicano

Vance recibió una cálida recepción por parte de la multitud de la convención y recibió el apoyo de otros republicanos prominentes como el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, y el senador de Florida, Marco Rubio (quienes también fueron vistos como posibles candidatos para la fórmula) , el ex presidente de la Cámara de Representantes Newt Gingrich.

Incluso Vivek Ramaswamy, quien compitió contra Trump en las primarias republicanas: expresó: “Estoy muy orgulloso de mi amigo, compañero de clase y compañero del suroeste de Ohio hoy. Solíamos ver los partidos de los Bengals en el bar de la facultad de derecho, es increíble que estemos aquí una década después con JD uniéndose a la candidatura presidencial más fuerte de nuestra vida. Será un vicepresidente excepcional y espero con ansias todo lo que le espera a él y a nuestro país”.

Otros republicanos del Congreso elogiaron al autor de “Hillbilly Elegy” y describieron la medida como una consolidación de la candidatura “MAGA” para 2024, según The Hill.

Partido republicano y Vance

La irrupción de Vance en las urnas ha generado un amplio debate sobre el rumbo del Partido Republicano. Años atrás la Nueva Derecha estaba relegada a la moda intelectual menor; se lucía en paneles y páginas de revistas conservadoras especializadas. Pero ahora, con el millenial católico, todo podría cambiar.

También el contexto mundial favorece su ascenso. Muchas personas, sobre todo jóvenes, harto del frasco liberal y socialdemocracia ante la inflación, inmigración e inseguridad, están comenzando a apoyar a las derechas y reivindicar los valores nacionales y su seguridad en medio de la incertidumbre global por pandemias y guerras.

Vance reúne las cualidades de un exponente de la nueva derecha: joven, católico, intelectual, aunque sesgado, despreciador de las elites o “casta” y populista.

image.png J. D. Vance es un ferviente católico.

En el senado Vance ha hecho todo lo posible por introducir su visión en la corriente conservadora. Apoya un populismo económico con conservadurismo social ultranacionalista y una política exterior más moderada en detrimento del libre mercado, libertarismo de gobierno reducido e intervencionismo en política exterior que caracterizaba a tradicionalmente los republicanos.

Recepción

Sin embargo, no todo es favorable para Vence. Político remarcó “ la pregunta ahora es si a los votantes republicanos les gusta lo que ven". Vale recordar que el derechista ultraconservador Ron de Santis no logró seducir a las bases republicanas con su débil candidatura presidencial.

Según el diario citado algunos electores yankees, sumidos en un sistema que suele privilegiar la palabra de octogenarios o figuras de edad avanzada, creen que Vance es demasiado joven e inexperto.

“La dificultad más importante de Vance puede surgir de la recepción que le dará la base republicana. Durante el período previo a las primarias de New Hampshire en enero, vi a Vance hacer campaña por Trump en un bar de temática del Oeste en una ciudad violeta del sur de New Hampshire {...} le pregunté a un asistente con gorra roja qué pensaba de la actuación: ‘Es uno de los pocos senadores que verdaderamente apoyan MAGA’, me dijo. ‘Es un futuro comienzo para el partido’. Pero cuando le pregunté si le gustaría ver una fórmula Trump-Vance en 2024, no parecía tan entusiasmado. ‘Todavía no, es demasiado pronto’".

“Ese día escuché opiniones similares de otras personas. Varios asistentes me dijeron que les había gustado lo que habían visto de Vance en Fox News o en el podcast de Steve Bannon, pero plantearon inquietudes generales sobre su edad (demasiado joven) y su experiencia (demasiado inexperto)”, escribió el periodista del Político.

image.png Vance recibió una cálida recepción por parte de la multitud de la convención y recibió el apoyo de otros republicanos prominentes

Ian Ward del diario mencionado sostuvo que aunque “Vance es más inteligente y más estudioso que el funcionario electo promedio, a muchos votantes les gusta la persona más inteligente de la lista tanto como a los estudiantes de secundaria les gusta el chico más inteligente de la clase”.

Perfil de Vance

Tal como contó Urgente24, Vance exige el cierre de la frontera con México, la explotación sin restricciones de los recursos energéticos, la reducción del gasto público y es anti woke.

Su campaña recibió un enorme apoyo financiero: el multimillonario Peter Thiel inyectó US$ 15 millones, y un comité de acción política (PAC o sea un fideicomiso) controlado por Mitch McConnell otros US$ 28 millones.

Es autor de 'Hillbilly, una elegía rural. Memorias de una familia y de una cultura en crisis', que en 2016 fue un bestseller en USA. El texto explica el desapego de la clase media estadounidense respecto a sus élites progresistas, no solo por razones económicas, sino por razones culturales. Vance se asume como un patriota contra el establishment globalista.

Vance es profundamente católico, seguidor de Agustín de Hipona y de la Doctrina Social de la Iglesia Católica. Como tal milita contra el aborto, incluso en los casos de violación o incesto porque "hacer 2 males no se convierte en 1 bien".

A pesar de su pasado “never Trump”, Vance es un leal acérrimo MAGA y heredero probable de la dinastía política del magnate.

