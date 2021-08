USA: Afganistán hizo resurgir extremistas de derecha

Si haces estallar mi camión, la culpa es tuya, Joe, estoy dispuesto a morir por la causa. No quieres hacerlo, Joe. Hay cinco de nosotros aquí ... La revolución está en marcha, está aquí, es hoy Si haces estallar mi camión, la culpa es tuya, Joe, estoy dispuesto a morir por la causa. No quieres hacerlo, Joe. Hay cinco de nosotros aquí ... La revolución está en marcha, está aquí, es hoy

Según declaraciones del sospechoso, la bomba fue construida por alguien con experiencia militar que había perdido dos piernas. También sostuvo ser apolítico, pero mostró su disgusto con los demócratas por la retirada de Afganistán y sugirió que Biden no fue elegido democráticamente, un argumento fuertemente sostenido por el exmandatario Donald Trump. No sólo eso, sino que instó a realizar ataques aéreos en Afganistán para expulsar a los talibanes.

Roseberry dijo que "no se trata de política" y que no le "importa que Donald Trump vuelva a ser presidente". Afirmó que todos los demócratas en el Senado "deberían dimitir porque el pueblo no os quiere ahí".

Demócratas, estáis matando a Estados Unidos. Están haciendo que la gente quiera irse de Estados Unidos. Se supone que este es un lugar al que la gente quiere venir

Y agregó:

No quiero morir. No voy a hacer daño a nadie. Estados Unidos necesita una voz. Yo se la daré

Roseberry no es un caso excepcional de ataques de la extrema derecha. Sólo hace falta recordar los episodios de violencia en el Capitolio el pasado 6 de enero por parte de fanáticos de Trump y grupos extremistas y neofascistas, como seguidores de QAnon y Proud Boys.

El hecho de la bomba en una camioneta de hoy (19/8) es algo increíble: una persona blanca fanática utilizando estrategias de musulmanes fundamentalistas. ¿Qué sigue? ¿Un blanco ultraderechista llevando aviones contra el Pentágono o el Capitolio?

Las ideas de Roseberry no están aisladas, sino que son apoyadas por encuestas como las de Rasmussen y sitios pro-Trump como National Pulse.

"Impresionante encuesta revela que Trump ganaría las elecciones celebradas hoy, ya que casi 1 de cada 10 demócratas "se arrepiente" de su voto en 2020", reza el título de una nota del sitio de noticias. Según la encuesta, un 43% de los votantes elegirían al expresidente republicano Trump, frente a un 37% que votaría a Biden. Un 14% de los encuestados señaló que votaría por otro candidato diferente.

"La mayoría no votaría para reelegir al presidente Joe Biden y un número significativo de los que votaron por él en 2020 ahora lamentan su elección", indica el reporte del sondeo.

El sitio de noticias CNN salió al cruce con National Pulse y Rasmussen, sosteniendo que este último utiliza un tipo de encuesta, denominada IVR, que termina no siendo representativa de la realidad. Además, realiza otras críticas como el cuestionario del sondeo.

Rasmussen fue la encuestadora menos precisa durante las elecciones de mitad de período de 2018

Escenas como las de la película "La Purga", en un primer momento nos parecieron descabelladas y alejadas totalmente del día a día. Pero poco a poco, la ficción va superando la realidad.