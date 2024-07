Católico financiado por PayPal, J. D. Vance es el copiloto de Donald Trump

La agenda

Vance exige el cierre de la frontera con México, la explotación sin restricciones de los recursos energéticos y la reducción del gasto público.

En febrero de 2022, días antes del inicio de la ofensiva militar rusa en Ucrania, declaró en televisión: "Seré sincero con ustedes, no me importa lo que le ocurra a Ucrania".

Entrevistado en abril de 2022 por el sitio web de extrema derecha The Gateway Pundit sobre el fentanilo, Vance acusó a Joe Biden de querer matar a los partidarios de Donald Trump facilitando la distribución de esta droga.

Su campaña recibió un enorme apoyo financiero: el multimillonario Peter Thiel inyectó US$ 15 millones, y un comité de acción política (PAC o sea un fideicomiso) controlado por Mitch McConnell otros US$ 28 millones.

Dato importante: Nacido en Alemania, Peter Andreas Thiel, cofundó PayPal con Elon Musk, y fue su director ejecutivo. Hoy día es dueño de Clarium Capital, fondo que administra más de US$ 2.000 millones, y es socio administrador de The Founders Fund. Fue uno de los primeros inversores de Facebook y está en su consejo de administración.

En noviembre de 2022 le ganó al demócrata Tim Ryan, con 53,3% frente a Tim Ryan, que obtuvo un 46,7%.

Anti Woke

Vance es autor de 'Hillbilly, una elegía rural. Memorias de una familia y de una cultura en crisis', que en 2016 fue un bestseller en USA.

El texto explica el desapego de la clase media estadounidense respecto a sus élites progresistas, no solo por razones económicas, sino por razones culturales.

Vance se asume como un patriota contra el establishment globalista.

'Hillbilly' explica por qué la llamada 'América profunda' se rebela contra la prepotencia de las élites que la han arruinado económicamente y "además quieren robarle el alma y la identidad".

"Creo que nuestros líderes han jugado de forma muy peligrosa y muy fea con el pueblo estadounidense", dijo durante la campaña, en clara alusión a la "dictadura woke: Decidieron que nos dividirían unos contra otros y nos distraerían con continuas alusiones a la raza, al sexo, al género, a cualquier cosa menos a lo que realmente importa en este país".

Anti Aborto

Él le dijo a The American Conservative: "Hace tiempo que estaba convencido de la verdad del catolicismo. Fui educado como cristiano, pero nunca tuve grandes vínculos con ninguna denominación y no me bautizaron. Cuando empezó a interesarme más la fe, hice tabla rasa y busqué la iglesia que más me atrajese intelectualmente".

Él dice que eligió a Agustín de Hipona como su maestro (curioso, no la Biblia sino un teólogo): "Es un defensor increíblemente potente de las cosas que cree la Iglesia".

Según él, ha meditado los textos 'Confesiones' y 'La Ciudad de Dios', que considera "relevante ahora que estoy reflexionando sobre política... Agustín me abrió el camino para comprender la fe cristiana en una forma fuertemente intelectual. Tuve una fase de ser ateo furibundo. Como alguien que pasó buena parte de su vida comprando la mentira de que tienes que ser idiota para ser cristiano, Agustín me demostraba real y conmovedoramente que eso no es verdad".

Vance se dice atraido por la Doctrina Social de la Iglesia Católica, y cree que debe ser propuesta sin temor: "Estar en la vida pública es, en parte, una competición de popularidad. Si intentas hacer cosas que gusten a la mayor cantidad de gente posible, probablemente no harás cosas coherentes con el magisterio de la Iglesia Católica".

Él milita contra el aborto, incluso en los casos de violación o incesto porque "hacer 2 males no se convierte en 1 bien".

El grupo ProVida más importante de Ohio, Right to Life, lo respaldado en las urnas. Su presidente, Marshal Pitchford, afirmó que "J.D. Vance es 100% ProVida y confiamos en que no solo sostendrá la causa de la vida, sino que defenderá a los no nacidos ante Planned Parenthood y sus aliados en la capital de nuestra nación", en clara alusión a Joe Biden.

Trump acerca de Vance:

“JD ha tenido una carrera empresarial muy exitosa en tecnología y finanzas, y ahora, durante la campaña, se centrará fuertemente en las personas por las que luchó tan brillantemente, los trabajadores y agricultores estadounidenses en Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Ohio, Minnesota y mucho más allá”.

“Como vicepresidente, JD seguirá luchando por nuestra Constitución, apoyará a nuestras tropas y hará todo lo que pueda para ayudarme a HACER QUE ESTADOS UNIDOS SEA GRANDE OTRA VEZ”.

“Felicitaciones al senador JD Vance, a su esposa, Usha, quien también se graduó de la Facultad de Derecho de Yale, y a sus tres hermosos hijos. ¡MAGA2024!”.

Al parecer, Trump antnicipó al senador Marco Rubio (Republicano de Florida); y al gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, que no los elegiría.

Vance se ha convertido en uno de los defensores más visibles de Trump, y vocero del movimiento conservador populista. También ha construido una fuerte relación personal con Donald Trump Jr.

--------------------------

Más contenido en Urgente24

BCRA tendrá que subir la tasa de interés en pesos para ayudar a Milei / Caputo

Más alertas para Milei/Caputo: "Si no acumulan dólares estamos en un problema"

Informe: Cammesa anticipa cortes de luz en todo el país

Acindar: Negociaciones con la UOM y marcha atrás con el paro