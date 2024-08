Apagón masivo: Más del 80 % de Venezuela está sin luz

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AlertaMundoNews/status/1829469397603246110&partner=&hide_thread=false | APAGÓN GENERAL EN VENEZUELA:



Así amanece Caracas, la capital del país. pic.twitter.com/irGdbMJ37q — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 30, 2024

“Atacaron una torre de transmisión”, explicó el recién nombrado ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, a VTV.

El 7 de marzo de 2019 hubo un apagón general que causó una serie de cortes de suministro eléctrico a nivel nacional. El apagón afectó 23 estados del país, el más grande en la historia de Venezuela: duró en algunos estados entre cinco y siete días continuos.

La ONG Venezuela sin filtro comunicó en X que “la caída en la conectividad a internet es en todos los estados del país. A nivel nacional, la conectividad cayó al 27% del valor normal”.

Algunos medios también ya han comenzado a reportar interrupción del suministro de agua.

Nicolás Maduro y su séquito probablemente atribuya la falla nacional a un sabotaje de la derecha de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia que temen acabar detenidos por el régimen.

El candidato opositor deberá comparecer este viernes ante la Fiscalía chavista pero ya afirmó que no irá y los jueces ya avisaron incurrirá "en desacato", por lo que pedirán su detención.

El jueves la Unión Europea, en línea con la mayoría de los países democráticos, rechazó la manipulación electoral de Nicolás Maduro y no reconoció su legitimidad, pero tampoco la de la oposición.

"Hemos pedido las actas una y otra vez pero, un mes después, no hay esperanza de que Maduro presente las actas, es muy tarde para eso. (...) Al no haber verificación, y tememos que nunca la habrá, no podemos aceptar la legitimidad de Maduro como presidente electo”.

