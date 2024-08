Reclamo de Horacio RosattI: "No somos consultados como deberíamos"

En cuanto a la labor del Consejo expresó que

No solo desarrolló en tiempo récord los concursos que estuvieron demorados y retrasados, sino que ¿contribuyó con eficacia –desde sus áreas técnicas, de infraestructura, comunicaciones, servicios jurídicos y administrativos, a instalar las salas de audiencias, reparar los edificios y construir lo que falta al ritmo que marcó el Ejecutivo y que nosotros, más allá de alguna postergación, tratamos de implementar

Horacio Rosatti agregó

El juez, en el sistema acusatorio, tiene un doble rol fundamental: garante del procedimiento y decisor y un papel clave tanto en el debido proceso para garantizar que el conjunto del procedimiento se lleve adelante con normalidad y regularidad y, luego, para convalidarlo al arribar a una determinación justa.

El magistrado advirtió que persisten obstáculos que dificultan el avance de los proyectos, ya que en jurisdicciones como Rosario la mitad de los cargos siguen vacantes, luego instó a sus pares a marcar las falencias pero “seguir trabajando: debatir menos y hacer”.

En ese punto remarcó: “Sabemos lo que está mal del Poder Judicial y cómo corregirlo, no somos consultados como deberíamos”.

“El juez tiene que sentirse mucho más liberado que antes (no dijo cuando) porque, al dictar sentencia, podrá hacerlo sin ningún tipo de atadura o prejuicio: esto es una garantía para los justiciables”, afirmó.

Con cierta perspectiva de reclamo señaló:

Muchas veces, lo que los poderes representativos no pueden resolver lo tiran a la Justicia, aunque después la respuesta no gusta: es un círculo vicioso

san juan 2.jpg Horacio Rosatti recibe el saludo de sus pares

Y para concluir antes del saludo afirmó:

Tenemos sobrecarga, pero sabemos lo que hay que hacer y debemos continuar haciéndolo

La agenda del evento continuó con una conferencia de Rosenkrantz sobre el rol de los jueces en la Argentina y una exposición de Ricardo Lorenzetti.

