6 ejecutivos estadounidenses por Álex Saab

Esta acción ilegal e inhumana, lesiva del derecho internacional constituye un nuevo acto de agresión por parte del gobierno de los Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela, dado que Alex Saab ha sido incorporado por nuestro país como miembro pleno al proceso de diálogo y negociación que se lleva a cabo en México. Esta acción ilegal e inhumana, lesiva del derecho internacional constituye un nuevo acto de agresión por parte del gobierno de los Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela, dado que Alex Saab ha sido incorporado por nuestro país como miembro pleno al proceso de diálogo y negociación que se lleva a cabo en México.

Mucha agitación

Alex Saab fue subido a un avión en Cabo Verde para su extradición a Estados Unidos luego de una lucha de 16 meses de parte de Nicolás Maduro y sus aliados, que consideran al empresario nacido en Colombia un diplomático venezolano.

Es guerra política y cada uno exhibe sus mañas. No hay buenos, sólo malos en este capítulo de la nueva Guerra Fría en la que Venezuela está cercana a Rusia y China.

https://twitter.com/elmundoes/status/1449554594749730818 Cabo Verde extradita a Estados Unidos al empresario colombiano Álex Saab https://t.co/bJ2E6dIym6 — EL MUNDO (@elmundoes) October 17, 2021

Saab fue arrestado en el archipiélago africano al hacer una parada cuando se dirigía a Irán para lo que el gobierno de Nicolás Maduro posteriormente describió como una misión humanitaria diplomática que debía brindarle inmunidad.

Pocas horas después que la extradición de Saab detonó las redes sociales venezolanas, las fuerzas de seguridad venezolanas fueron por 6 ejecutivos petroleros estadounidenses que se encontraban bajo arresto domiciliario, una señal de que las relaciones entre Washington DC y Caracas podrían cambiar drásticamente después de meses de calma diplomática desde que Joe Biden llegó a la Casa Blanca.

El esquema ya lo exhibió China, quien deteniendo y luego canjeando ciudadanos canadienses por al directora financiera y heredera de Huawei, detenida en Canadá con pedido de extradición estadounidense.

Las familias de los hombres conocidos como los “6 de Citgo” —por la subsidiaria de Houston de la compañía petrolera propiedad del gobierno de Venezuela en la que ellos trabajaban— temen que los ejecutivos sean llevados de vuelta a prisión.

“El hecho de que el señor Saab esté en Estados Unidos antes que mi padre es una vergüenza”, dijo Cristina Vadell, padre, Tomeu Vadell, se encuentra entre los estadounidenses que cumplen sentencias largas en Venezuela por lo que el gobierno estadounidense considera cargos fabricados.

Es una prueba adicional de que esos estadounidenses se encuentran secuestrados en Venezuela, y el gobierno del presidente Biden necesita reconocerlo y lograr su liberación de inmediato. Es una prueba adicional de que esos estadounidenses se encuentran secuestrados en Venezuela, y el gobierno del presidente Biden necesita reconocerlo y lograr su liberación de inmediato.

Se desconoce si los hombres —todos ellos condenados y sentenciados en 2020 a largas penas en prisión en un caso de corrupción que, según Estados Unidos, estuvo plagado de irregularidades— serían regresados a la cárcel.

Uno de los abogados de los ejecutivos dijo desconocer a dónde están siendo trasladados.

Controversias

El gobierno de Venezuela aseveró después de su arresto que el empresario de perfil bajo había sido designado representante de la Unión Africana, credenciales cuya autenticidad y relevancia han sido cuestionadas por los fiscales de Estados Unidos.

Rodríguez:

Venezuela defenderá con todos los recursos legales y diplomáticos disponible a nuestro delegado Alex Saab y llevará este caso ante todas las instancias multilaterales de derechos humanos. Venezuela defenderá con todos los recursos legales y diplomáticos disponible a nuestro delegado Alex Saab y llevará este caso ante todas las instancias multilaterales de derechos humanos.

Opositores del gobierno, incluyendo al líder opositor Juan Guaidó, aplaudieron la extradición:

Los venezolanos que hemos visto la justicia secuestrada por años, respaldamos y celebramos el sistema de justicia de los países democráticos como Cabo Verde, nación que reconocemos por su independencia y firmeza en medio de tantas presiones. Los venezolanos que hemos visto la justicia secuestrada por años, respaldamos y celebramos el sistema de justicia de los países democráticos como Cabo Verde, nación que reconocemos por su independencia y firmeza en medio de tantas presiones.

En un comunicado divulgado en Caracas, el gobierno de Maduro denunció “el secuestro del diplomático venezolano Alex Saab por parte del gobierno de los Estados Unidos en complicidad con autoridades de Cabo Verde, quienes lo torturaron y lo mantuvieron prisionero arbitrariamente durante 491 días sin orden de captura ni debido proceso, violando con ello las leyes de Cabo verde y de la Convención de Viena”.

El presidente colombiano Iván Duque aplaudió la extradición de Saab, la que catalogó como “un triunfo en la lucha contra el narcotráfico, el lavado de activos y la corrupción que ha propiciado dictadura de Nicolás Maduro”.

https://twitter.com/IvanDuque/status/1449480530299342848 Extradición de Alex Saab es un triunfo en la lucha contra el narcotráfico, el lavado de activos y la corrupción que ha propiciado dictadura de Nicolás Maduro. Colombia ha apoyado y seguirá apoyando a los EE.UU. en investigación contra red de crimen trasnacional liderada por Saab. — Iván Duque (@IvanDuque) October 16, 2021

La respuesta de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez no se hizo esperar y afirmó que a diferencia de quienes promueven la producción y tráfico de drogas como sustento del Estado colombiano y de su economía, Alex Saab es un diplomático venezolano inocente, "víctima de secuestro y violación de sus DDHH que ha servido a nuestro país frente al inmoral bloqueo imperial".

Las autoridades estadounidenses habían tenido en la mira a Saab por años, ante la creencia de que guarda muchos secretos respecto a la forma en que Maduro, la familia del mandatario venezolano y sus principales aliados desviaron millones de dólares de contratos gubernamentales para alimentos y vivienda en medio de una crisis generalizada en Venezuela.

La Corte Constitucional de Cabo Verde autorizó en septiembre la extradición después de 1 año de sostener una disputa con el equipo legal de Saab, incluyendo al exjuez español Baltasar Garzón; y BakerHostetler, uno de los despachos de abogados más grandes de Estados Unidos.

https://twitter.com/Gabrielasjr/status/1449502172685770756 Cada día hay más evidencias de la persecución política y financiera del gobierno de los EEUU contra nuestro país! Violan el derecho internacional, atentan contra los derechos humanos del pueblo venezolano y ahora#EEUUSecuestroAAlexSaab pic.twitter.com/fDpbT86VYa — Gabriela Jiménez (@Gabrielasjr) October 16, 2021

Los fiscales federales en Miami levantaron cargos a Saab en 2019 por lavado de dinero vinculado a un presunto esquema de soborno de un proyecto de vivienda de interés social del gobierno venezolano.

Por separado, Saab había sido sancionado por el gobierno del entonces presidente Donald Trump por supuestamente usar una red de empresas 'fantasma' en los Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Hong Kong, Panamá, Colombia y México, para ocultar ganancias de contratos alimenticios no licitados y sobrevaluados obtenidos por medio de sobornos.

Saab obtuvo algunos de los contratos mediante el pago de sobornos a los hijos adultos de la primera dama venezolana Cilia Flores, según el gobierno de Trump.

Los 3 hombres, conocidos comúnmente como “Los Chamos” (regionalismo por “los Niños”), también son investigados por fiscales de Miami por supuestamente formar parte de un esquema para desviar US$ 1.200 millones de la empresa petrolera estatal de Venezuela, dijeron a The Associated Press 2 personas cercanas a las pesquisas estadounidenses.