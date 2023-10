4 datos curiosos de la nueva Miss USA de origen venezolano

Su hermana mayor falleció

La familia de Noelia enfrentó el fallecimiento de Neomi, la hermana mayor de la Miss USA 2023. "Neomy nació y murió el 2 de septiembre de 1998, y yo nací el 1 de noviembre de 1999. Aunque nunca la conocí, me siento muy unida a ella. Es un ángel en nuestra familia y nos protege y nos lo muestra con bendiciones”, contó la modelo en Instagram, según Hola México.

Si bien, Noelia no dio detalles sobre las causas del fallecimiento de su hermana, sí compartió lo complicado que fue para su familia enfrentar ese momento.

“Trágicamente, Neomy falleció pocas horas después de nacer debido a complicaciones y mi familia regresó a casa sin ella, completamente devastada. Mi mamá siempre había querido tener 3 hijos y Neomy habría sido la tercera. Es comprensible que mi mamá sintiera un vacío al no tener a su tercer bebé con ella y supo que quería completar su familia”, dijo.

Y detalló: “Tengo el corazón roto porque no sobrevivió, pero si eso no hubiera pasado, yo no habría existido. Es por eso que tomo muy en serio mi paso por esta tierra. Creo que todos tenemos un propósito y una razón de estar aquí (...) Por favor, sepan que todos ustedes tienen un propósito divino en esta vida y el mundo no sería el mismo sin ustedes”.

Escribió un libro infantil

Una de las pasiones de la nueva Miss USA de raíces venezolanas es escribir. De hecho, es autora del libro infantil Maddie the BRAVE, el cual habla del bullying y sus consecuencias.

"Maddie the BRAVE, es un libro anti-bullying que anima a los niños a ser amables, no sólo con los demás, sino también con ellos mismos. En este libro, los niños aprenderán la importancia de las afirmaciones positivas diarias, tener confianza en quiénes son, defender lo que es correcto y cómo adoptar una actitud valiente. Espero que al final de este libro te prometas ser valiente todos los días", se detalla en Amazon.

El libro está inspirado en Madison Whittsett, una niña de 9 años, quien se suicidó después de sufrir acoso continuo en su escuela de Birmingham en 2018. Aunque Maddie es el personaje principal del libro, la historia no trata sobre su tragedia, sino que es la motivación para ayudar a los niños a enfrentar el bullying.

Su respuesta causó furor

La respuesta de Noelia Voigt ante la pregunta del jurado del Miss USA es lo que muchos consideran que le dio la corona a la joven. “Como embajadora de la marca Miss USA, ¿cuál será su contribución a la organización?” le preguntaron a Noelia.

Y ella respondió: “Creo que la capacidad de conectarse con la gente es un activo importante que debe tener una Miss Estados Unidos. Los Estados Unidos de América son un país increíblemente diverso, probablemente uno de los más diversos del mundo. Por eso es importante poder conectarse con todos”.

“Como mujer bilingüe venezolana-estadounidense, planeo conectarme con esa comunidad de personas porque los Estados Unidos de América es un país diverso y una Miss USA debería poder representar a cada comunidad sin importar su origen, su raza, su origen étnico, cualquier cosa. Y a mí me gustaría ser esa Miss Estados Unidos”, agregó.

