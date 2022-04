Yanina Latorre: Quién es Lola M, audios, robos y víctimas

La piba hacía los mismos gastos que hacían todas, entonces no saltaban. No hacía 5.000 flores, hacía 100, 200, 300, 400 dólares. Empiezan a hacer un listado y había un millón de pesos La piba hacía los mismos gastos que hacían todas, entonces no saltaban. No hacía 5.000 flores, hacía 100, 200, 300, 400 dólares. Empiezan a hacer un listado y había un millón de pesos

“Así todas las madres comenzaron a putear a todas los hijas y a cancelarles las tarjetas, y en una reunión con amigas, todas tenían el mismo quilombo”, así se dieron cuenta las hijas según Latorre, que concluyó con un detonante principal: un collar de Swarovski.

La joven, según contó la mujer del periodista y ex jugador, le robó a una de sus amigas un collar de corazones de la marca emblemática de joyas, y así al verla utilizarlo, su compañera se dio cuenta de que se lo había robado.

Tras este evento, la joven se disculpó con sus amigas, que enojadas, la ‘cancelaron’ e ignoraron, removiéndola así del grupo de amigas.

El debate en redes

Por dicho suceso, las redes explotaron generando un debate. La gente se preguntaba si dicho caso, debería ser encuadrado como un ‘problema psicológico’ o simplemente una ‘estafa’.

https://twitter.com/lolaameyer/status/1517266047706968064 Audio de la madre de una de las estafadas #lolameyer pic.twitter.com/GlGyNAQ8Qd — Lolaameyer (@lolaameyer) April 21, 2022

