Tensión continua: Fuerte interna en The Washington Post

De esta manera se mantiene un clima de tensión que juega en contra en un medio que compite por ser uno de los mayores portadores de la opinión pública en los Estados Unidos, pero, ¿cuál fue el porqué de estas malas relaciones entre las partes?

Por un lado, según informaron, Buzbee, en su plan de regreso a las oficinas post covid, obligó a los periodistas a cumplir un mínimo de tres días laborales a la semana en las instalaciones del medio, cosa que genero un revuelo en la mayoría de periodistas que trabaja de manera remota, intercalando a veces entre la propia calle, sus casas y las oficinas.

Destacando los beneficios de ‘colaborar en persona’, la editora ejecutiva implementó una política que poco le gusto a la mayoría de los que ocupan la sala de redacción, dando a un ambiente de tensión interna desde la vuelta a la vida sin las restricciones de covid.

Por otro lado, Buzbee heredó una política sobre el comportamiento de sus empleados en redes que había sufrido conflictos con Martin Baron, ex figura en su puesto: en línea los empleados tenían que comportarse de cierta manera obligatoria, cosa que no hizo Wesley Lowery, periodista del medio que desató una interna con el ex editor ejecutivo que amenazó con echarlo.

image.png Sally Buzbee, la editora ejecutiva que ha generado controversia en los pasillos del medio.

Por el historial y las demandas de los propios empleados, Buzbee reconoció el abuso que reciben los periodistas en línea y apuntó a crear un proceso de aplicación más transparente en estas políticas que afectaban a sus trabajadores.

Ella misma dijo que planeaba contratar editores de estándares que actualizarán esa política. Sin embargo, la persona a la que Buzbee ascendió para supervisar el equipo de estándares en marzo aún no había ocupado esos puestos cuando las frustraciones internas estallaron recientemente en Twitter.

Justamente bajo esta falta de actualización, fue donde se desató el evento que causó mayor revuelo en el medio: David Weigel, un reportero de política, retuiteó una broma sexista y homofóbica. Otra reportera de The Post, Felicia Sonmez, en respuesta, tuiteó: “¡Fantástico trabajar en un medio de comunicación donde se permiten retuits como este!”. De aquí se generó un caos, ya que la misma Buzbee, tras disculpas de su periodista, suspendió a Weigel, quien borró rápidamente su tuit intentando atajarse a la rápida difusión de internet.

Sonmez, lejos de frenar la controversia, continuó tuiteando al respecto en sus redes, criticando el trabajo de algunos de sus colegas del medio. Así se desató una guerra puertas adentro que llevó al despido de la otra periodista en cuestión, dejando en evidencia las falencias del manejo de la misma Buzbee, quien se encontró en el ojo de la tormenta.

image.png La editora ejecutiva en dialogo con sus pares.

Por todas estas razones, la editora ejecutiva, quien tuvo un gran comienzo en el covid, mantiene el clima de tensión en el medio, que seguramente afecta al funcionamiento del gran diario digital e impreso que no trabaja en paz.

Hubo muchas críticas públicas desde distintos periodistas hacia la mandamás, que daban cuenta de su incapacidad para mantener el orden en The Washington Post.

De esta manera se da cuenta del fuerte clima que se vive puertas adentro en unos de los principales diarios del país norteamericano, que a pesar de haber visto un cambio en dicha política online que demandaba una actualización (llevada a cabo por la misma editora ejecutiva en diálogo con sus colegas), todavía no muestra un respeto entre la propia Buzbee y la sala de redacción, que no se olvida de lo sucedido entre las partes.

