Si todos se hubieran quedado en la liga argentina, si fueran peronistas y dijeran 'Yo no voy a jugar en Inglaterra porque las Malvinas son argentinas' o 'No voy a jugar en el PSG por la corrupción del Emir de Qatar' o 'Yo amo a mi patria, a Perón y Cristina (Kirchner)', Argentina no habría llegado ni a octavos de final Si todos se hubieran quedado en la liga argentina, si fueran peronistas y dijeran 'Yo no voy a jugar en Inglaterra porque las Malvinas son argentinas' o 'No voy a jugar en el PSG por la corrupción del Emir de Qatar' o 'Yo amo a mi patria, a Perón y Cristina (Kirchner)', Argentina no habría llegado ni a octavos de final