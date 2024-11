Se suspendió el traslado de Jorge Lanata: "Es como un duelo largo"

Además, remarcó que el periodista todavía "no sabe muy bien cuál es la situación y todavía no retiene información". "Por ahí vos le decís alguna novedad del día y quizás al rato se la olvida. Es una situación normal, de estar tanto tiempo en el hospital", concluyó.

Novedades sobre Jorge Lanata: Nueva intervención y habló su hija

Previo a su traslado, Lanata se sometió a una nueva intervención para colocarle un botón gástrico. En este marco, en la mañana del viernes /15/11) su hija Bárbara dialogó con Socios del espectáculo de El Trece.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/eltreceoficial/status/1857465268890440178?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1857465268890440178%7Ctwgr%5E3fb2feba3ba0f673e8c6bbf6fd9dfdab550e6aab%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fnovedades-jorge-lanata-nueva-intervencion-y-hablo-su-hija-n589909&partner=&hide_thread=false Bárbara Lanata habló en #SociosDelEspectáculo sobre la salud de su padre y explicó cómo continuará el tratamiento.@socioseltrece pic.twitter.com/I6CLjBZ5MC — eltrece (@eltreceoficial) November 15, 2024

"Le van a poner un botón gástrico para poder trasladarlo, es algo que pidió el Centro porque es necesario para su tratamiento. Es un milagro realmente después de todo lo que pasó. Calculo que martes o miércoles se lo estará llevando al otro centro", sostuvo la hija del conductor de Radio Mitre.

Está despierto. Esta semana estuve enferma y no pude ir por un posible contagio. Hice videollamada, me preguntó si había tenido fiebre. Habla poco, por momentos está ubicado y por momentos no pero avanza bien Está despierto. Esta semana estuve enferma y no pude ir por un posible contagio. Hice videollamada, me preguntó si había tenido fiebre. Habla poco, por momentos está ubicado y por momentos no pero avanza bien

También hizo mención del conflicto legal que está atravesando junto a su hermana Lola contra de Elba Marcovecchio, esposa de Lanata: "Mi papá no sabe nada de eso porque hablamos de pavadas. No quiero andar contando detalles pero no retiene demasiado".

"Fueron 5 meses de montaña rusa con picos muy abajo y también otros muy arriba. Estuvimos esperanzados, después retrocedimos pero mejor", concluyó.

-------

Más contenido en Urgente24:

"Brutal": La asombrosa reacción de David Bisbal con el público argentino

Con Javier Milei, seguirá la Emergencia Energética hasta julio de 2025

Protesta en la Quinta de Olivos contra la motosierra en Discapacidad