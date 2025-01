"Poné a Francella" se desinfla en el rating: ¿El humor "retrógrado" pasa factura?

En medio de la polémica por su humor "cancelable", la reposición de Poné a Francella parecía el as bajo la manga de Telefe para los sábados, pero su rendimiento en audiencia no para de caer. De liderar en el rating, ahora ni siquiera se mete al Top Five. ¿Culpa del humor desactualizado o de la crisis de la TV abierta?