Incendios de Los Ángeles: Se picó en las redes por un dibujo de Los Simpson

Lo mismo no puede decirse de Los Simpson, que compartieron una ilustración mucho más elaborada y con la familia icónica levantando un cartel de "¡Los queremos, L.A.!" y otro señalando las zonas más afectadas (como Pasadena, Malibú o Sierra Madre). Aunque el gesto fue bien intencionado, no tuvo el mismo efecto que el de Padre de Familia: las críticas se enfocaron principalmente en Bart, que desconcertó a los seguidores por ser el único miembro en no mostrar emoción alguna (a diferencia de los otros que tenían cara de aflicción).