Periodista francés cruzó a Alberto por la inflación

Si alguien le dio ese argumento al Presidente, que por favor no lo vuelva a repetir. Porque queda mal que el Presidente afuera dé argumentos que llevan a pensar que no entiende absolutamente nada de lo que está pasando en la economía de su país, al menos en términos inflacionarios Si alguien le dio ese argumento al Presidente, que por favor no lo vuelva a repetir. Porque queda mal que el Presidente afuera dé argumentos que llevan a pensar que no entiende absolutamente nada de lo que está pasando en la economía de su país, al menos en términos inflacionarios

Luego, tras presentar a Perelman, le consultaron al periodista si se había sentido conforme con la respuesta de Fernández. "Con la respuesta, él dice que era peor antes en la Argentina y que es un poco lo mismo ahora en todo el mundo, siendo que tal vez es mejor en la Argentina porque sólo se duplicó. Pero como usted dijo hace un momento, no es lo mismo pasar de 50% a 100% que pasar de 2% a 10%", indicó el francés.

Y agregó: "En países europeos la inflación casi desapareció, no se hablaba de un aumento de precio y ahora sí se habla, se habla mucho. Pero se habla de 10% o algo así, entonces obviamente la respuesta del Presidente no es suficiente y él dice 'Hacemos todo lo posible para frenar la inflación', pero diciendo eso él dice 'Bueno, es lo mismo en todos los lugares'. Es una manera de decir 'Hacemos lo que podemos pero hasta ahora no lo logramos'".

Perelman también dialogó con el periodista Eduardo Feinmann, quien conduce la primera mañana en Radio Mitre. El periodista de France 24 sostuvo que Fernández "se sentía más cómodo hablando de Ucrania o Venezuela que de la situación económica y política de Argentina".

"Hay tensiones con Cristina Kirchner. Para él le es más fácil denunciar las consecuencias de la guerra en Ucrania o sobre el fútbol", señaló el periodista y agregó: "Su explicación sobre la inflación era más una justificación".

