Todos contra Mauricio Macri: De Donda a Milei y la Izquierda

El ex presidente Mauricio Macri lanzó anoche una polémica frase cuando analizaba los candidatos para el Mundial de Qatar 2022 y dijo que los jugadores de Alemania eran “de una raza superior”. Estos dichos generaron muchas críticas y chicanas. Y esta mañana, la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Victoria Donda, salió al cruce del dirigente de PRO y lo acusó de "racista". Pero no fue la única que cuestionó al ex mandatario.