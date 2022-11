Ovnis en latinoamérica: Captaron la invasión en un video

Cuentas los pilotos que las luces se encendieron, se movieron y se apagaron, pero no entorpecieron el tránsito, como se muestra en el video a continuación, el momento fue registrado por el Centro de Control del Aeropuerto Salgado Filho.

En la imagen, el piloto del vuelo 3406 de LATAM, que despegó de Guarulhos (SP) con destino a Porto Alegre, pregunta al controlador de tránsito cerca de las 23:00 horas del sábado. También informa sobre las luces.

Traducción del audio en el video

“Por favor, solo por curiosidad, ¿tienen algún reporte de un objeto en la posición de las 10 a las 11, prácticamente sobre Porto Alegre, un poco al sur?”, preguntó el piloto de LATAM.

La empresa matriz dijo que no había recibido ningún "informe", el término utilizado en la evaluación para los informes de eventos de seguridad operacional. Y el piloto continuó:

“Hay unas luces. A veces se apagan, se encienden, a veces son una, a veces son dos o tres”, describe. “Hay unas luces. A veces se apagan, se encienden, a veces son una, a veces son dos o tres”, describe.

El diálogo terminó con la controladora señalando que registraría la situación, pero que aún no se había informado nada. El piloto también dijo que otros aviones habían notado las luces antes.

Consultado sobre el asunto, Fraport Brasil, gestor del Aeropuerto Salgado Filho, respondió que no registró nada al respecto, al igual que las aerolíneas tampoco notificaron a Fraport sobre las luces.

Lo que dicen los expertos

Para el ufólogo Edison Boaventura Júnior, las luces pueden indicar la presencia de fenómenos no identificados.“por el comportamiento reportado por los pilotos, podemos ver que se trata de un auténtico fenómeno ovni”, dijo y agregó, “recibí información de que en Minas Gerais hay algunos casos y en algunas ciudades del interior de São Paulo. En el sur, a partir de octubre, hubo algunos informes de personas que vieron (ovnis) en el suelo y ahora estos pilotos que observado estos objetos", comentó el ufólogo.

El investigador dice que registró 115 avistamientos en todo el país entre abril y octubre de este año.

Sobre el fenómeno con el Observatorio Espacial Heller & Jung, ubicado en Taquara, ciudad a unos 80 kilómetros de Porto Alegre, el responsable del espacio, Carlos Jung, quien también es coordinador del curso de Ingeniería de Producción de las Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) y director de la Región Sur de la Red Brasileña de Observación de Meteoros (Bramon), dijo que, en sus registros no encontró nada raro el sábado por la noche, pero el viernes por la noche, sí. "Encontré algo en la dirección de Lagoa dos Patos, a las 23:22, no identificado en absoluto", expresó. “Lo atribuyo al reflejo difuso de la luz entre las nubes hacia Porto Alegre, que puede ser generado por un foco de luz o incluso por algún objeto. No es raro”.

Argentina también es elegida como destino turístico entre los extraterrestres

Argentina es tan rica en cultura y en paisajes que ni siquiera los extraterrestres pueden resistirse a nuestro país. Hace unos días se conoció la noticia de que en la provincia de Mendoza, en la zona de Piedemonte, un comerciante vio una luz arriba de un cerro. Sus palabras fueron "Nunca vi algo así, es la primera vez", aseguró al Post el comerciante. En la imagen que le brindó al medio, se puede observar la luz brillante en la punta del cerro. Según especialistas en Ovni (objeto volador no identificado), durante noviembre en Mendoza es temporada alta de avistajes de fenómenos celestes.

Por otro lado también, testigos mendocinos afirman haber visto luces moverse “con velocidad” en el cielo durante la noche en otras épocas del año, dejando en claro que a los extraterrestres les encanta nuestro país y que suelen visitarnos con bastante frecuencia.

Los departamentos donde más denuncias se originan de avistajes son Malargüe, San Rafael y Tupungato. Pero también otras provienen de Maipú, Potrerillos y Palmira.

