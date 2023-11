Según explicó Graña, hasta ahora no había salido a hablar sobre las denuncias contra la periodista para no influir en su candidatura. Además, no reveló el nombre del primer denunciante, un productor de 18 años de antigüedad del Grupo América, "porque ahora la señorita va a ser diputada" y corre riesgo de que "lo vengan a apretar", expresó.

image.png Pagano estalló en su cuenta de Twitter y deslizó que Graña también fue denunciado por maltratos.

El denunciante declaró contra la conductora acompañado por tres miembros de SiPreBA. "Esto porque en su momento Pagano decía: 'No, los manipularon, es la empresa que los presionó, que declaren en mi contra porque me querían echar'", explicó Graña.

Lo mismo que les digo de Juan Nápoli, que con el poder del dinero termina difamando a una chica, a la que presentaba como su novia y en 10 minutos la considera una prostituta y la prende fuego. Algo parecido, a otra escala, claro está, pasaba con la ahora diputada electa Marcela Pagano que acá en el ámbito laboral maltrataba a la gente y por eso fue despedida con causa Lo mismo que les digo de Juan Nápoli, que con el poder del dinero termina difamando a una chica, a la que presentaba como su novia y en 10 minutos la considera una prostituta y la prende fuego. Algo parecido, a otra escala, claro está, pasaba con la ahora diputada electa Marcela Pagano que acá en el ámbito laboral maltrataba a la gente y por eso fue despedida con causa

En este contexto Graña pidió "que se cuiden los empleados del Congreso, porque si así trataba a los trabajadores en esta empresa, les encargo, los muchachos del Congreso, váyanse atajando de los modos y del maltrato de Pagano porque ya tiene estos antecedentes".

"Esta persona que se pasó meses haciéndose la censurada es la que fue despedida por maltratar gente. Había que despedirla por maltrato y la despidieron con causa y ahora discutirán la justicia laboral. Pero esa misma persona que maltrató gente, ahora va a ser diputada. Esperemos que haya aprendido y que controle sus modales", cerró Graña.

Por su parte, Pagano contestó ante estos dichos desde su cuenta de Twitter, donde lanzó varias publicaciones en las que reveló que su ex jefe de habría enfrentado denuncias por violencia física y psicológica contra mujeres y orquestado ''castings sábana'', además de acosarla y maltratarla a ella misma, amén de ''inventarle una causa judicial''.

-------

