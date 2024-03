Novedades en El Trece: Recambio de ficciones y un posible regreso

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/LuccaPrensa/status/1770632071049826705&partner=&hide_thread=false SORPRESA: Vuelve #CuestionDePeso a @eltreceoficial.



Ahora bien, la segunda (y más importante) novedad es el supuesto regreso de Cuestión de peso a la televisión. Su última temporada fue emitida por Net TV en el año 2020.

Según indicó Yanina Latorre, el estreno del ciclo estaría pensado para fines de abril y el máximo candidato para su conducción es Mario Massaccesi, aunque también estarían siendo consideradas las ex presentadoras del programa Alejandra Rampolla y Clarible Medina.

Por otro lado, Laura Ubfal indicó que los motivos detrás de este retorno estarían vinculados con que El Legado, envío conducido Matías y Luca Martin, que no termina de funcionar y es por eso que crecen los rumores del levantamiento de este ciclo que sería reemplazado por el reality. Vale mencionar que ambos productos son de Kuarzo.

Pese a esto, la periodista Pía Show rechazó esta versión e indicaron que Cuestión de peso ocuparía un lugar en la grilla entre los ciclos de los Martin y 1D2 de Roberto Moldavsky.

Conmoción en El Trece por crimen del peluquero: Panelista descompensado

Tras viralizarse el video del crimen en el que fue asesinado el peluquero Germán Medina, las mismas fueron transmitidas en el ciclo matutino de El Trece, Mañanísima. Debido a lo fuerte de las imágenes, el panelista Lucas Bertero se descompensó en vivo y debió ser asistido.

"Recién se descompuso un compañero. La estoy conteniendo a mi pobre chica, Stefi (Berardi)", indicó la conductora del programa Carmen Barbieri para explicar lo que estaba sucediendo detrás de cámara, mientras que Berardi tomó la palabra:

Yo lo tenía a Lucas (Bertero) al lado y me escribe porque no podía hablar y me muestra el mensaje que le mando a la productora: 'Estoy mareado, necesito salir ya del aire' Yo lo tenía a Lucas (Bertero) al lado y me escribe porque no podía hablar y me muestra el mensaje que le mando a la productora: 'Estoy mareado, necesito salir ya del aire'

En la misma línea, tanto Diego Ramos como Berardi explicaron que su compañero había sufrido una descompensación luego presenciar el video del crimen cometido en la peluquería de Facundo Verdini. Por otro lado, los dos agradecieron que justo en ese momento el invitado era el médico Guillermo Capuya, quien atendió de inmediato a su compañero.

"Está bien, tranquilos. Se impresionó por las imágenes", afirmó el galeno y llevó tranquilidad tanto a la audiencia como a los miembros del ciclo. Minutos más tarde, Bertero volvió a aparecer frente a la cámara.

De ese modo, Capuya explicó: "Vio imágenes sensibles, como vimos todos, y hay personas que son más susceptibles a un descenso de la presión arterial; tuvo una hipotimia, se le bajó la presión arterial y estaba un poco pálido y sudoroso". Asimismo, indicó que procedió a acostarlo e inclinarlo y la recuperación fue efectiva, al recuperar el pulso ideal y la frecuencia cardíaca.

A pedido de la conductora, el panelista se dirigió a su madre para llevarle tranquilidad y aseguró que supo el momento en el que se descompensó.

"Sentí que me pesaba la cabeza y me empezaba a desmayar”, detalló Bertero. Al buscarle una explicación a por qué cree que las imágenes le influyeron de tal forma, señaló que desde que es padre ciertas situaciones le provocan este tipo de malestar. Barbieri explicó que su compañero no volvería al panel para que su recuperación fuera total.

