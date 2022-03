Macri se baja del 2023, rating de los clásicos y C5N no mide

Live Blog Post

20:00 - Un Mauricio Macri muy guionado se baja del 2023

El ex Presidente participó en el pase entre los programas de Eduardo Feinmann y Jonatan Viale en LN+ y dejó en claro que volver al cargo que dejó en 2019 "No es una decisión prioritaria". Además, dejó algunas reflexiones respecto a Alberto Fernández, la batalla contra la inflación y la ruptura que está sufriendo el Frente de Todos.

image.png Eduardo Feinmann y Jonatan Viale entrevistando a Mauricio Macri.

"Ya hoy no le cree nadie en la Argentina ni en el mundo. Ha hecho mucho daño a la institución presidencial", indicó el ex mandatario respecto a su sucesor, y remató: "No sabe dónde está parado, no sabe a dónde tiene que ir ni sabe cómo ir". Además, calificó su anuncio respecto a las nuevas medidas contra la inflación como un "no discurso".

"A mí lo que me preocupa es que mucha gente la está pasando mal y ha quedado en evidencia que unirse para agarrar el poder sin una gesta compartida, sin un modelo de país, sin un sueño compartido termina en esto. Y además que tienen el país a la deriva, sin rumbo y un plan, se pelean entre ellos, cuando cada día la gente la pasa peor"