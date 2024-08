La opinión de Gonzalo Bonadeo ante la polémica por la boxeadora intersex

image.png El incansable Gonzalo Bonadeo encabeza las transmisiones de los Juego Olímpicos para TyC Sports.

"Un tema de larga disputa, estoy tratando de contarlo de la manera más natural. Es un tema muy delicado, muy complejo", se escudó el periodista, aunque luego expuso el verdadero meollo del asunto:

Aquí la disyuntiva porque IBA (la Asociación Internacional de Boxeo) sanciona a esta mujer cuando llega a una final, no de entrada que es cuando debería hacerse un control (...), y en todo caso, por qué el Comité Olímpico Internacional sí acepta la presencia de las dos boxeadoras

Imane Khelif, boxeadora argelina que en el Mundial 2023 no pasó un testeo por hormonizarse -en el que le saltó su supuesto cromosoma XY-, está en el centro de la polémica en estos Juegos Olímpicos de París tras ganar en apenas 46 segundos porque su contrincante no aguantó sus golpes y abandonó el ring.

"Nunca me habían pegado tan fuerte", expresó la italiana Angela Carini luego de haber abandonado el ring por no haber aguantado las golpizas de Khelif, la boxeadora argelina intersexual, que en sólo 46 segundos se coronó como la vencedora.

"Sentí mucho dolor en la nariz, y con la madurez de una boxeadora, dije 'Hasta aquí', porque no quería, no quería, no podía terminar la pelea", señaló la italiana.

"No estoy aquí para juzgar a nadie", declaró. "Si un deportista es así, no me corresponde decidir si en ese sentido está bien o no. Yo solo hago mi trabajo como boxeadora. Subo al ring y peleo. Lo hice con la cabeza en alto y el corazón roto por no recorrer ese último kilómetro", aseveró.

La boxeadora argelina con cromosoma XY

La atleta del boxeo argelino, Imane Khelif, genera una división en redes sociales y en el mundo del deporte, entre quienes aseguran que es transgénero y entre otros que sostienen que es hermafrodita de nacimiento. Pero, en cualquiera de los casos, tal como lo determinó el testeó del IBA (Asociación Internacional de Boxeo) del Mundial 2023, el cual la descalificó en ese entonces, tiene serias ventajas sobre sus competidoras femeninas al poseer cromosomas del género masculino (XY).

El presidente de la IBA explicó por aquel entonces, tras que la entidad no la dejó disputar el Mundial de Boxeo del 2023, que "probaron que tiene cromosomas XY (los del género masculino) y por eso fue excluida", tal como su colega boxeadora de Taiwán, Lin Yu-ting, por el mismo motivo.

Sin embargo, en estos Juegos de París, al Comité Olímpico Internacional pareciera ni importarle ya que aseveró que la boxeadora argelina sí cumple todos los requisitos, en clara contraposición con la Asociación Internacional de Boxeo, que organizó el último Campeonato Mundial en el que se la descalificó por la presencia de cromosomas sexuales biológicos masculinos en la prueba de ADN, como ya mencionamos anteriormente.

