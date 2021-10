La Nación se la devolvió a Aníbal Fernández

https://twitter.com/FernandezAnibal/status/1448241654352134150 Miedo debe haber sentido el querido Caloi https://t.co/ptoxUF832H — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) October 13, 2021

Pero eso no es todo, además, el Ministro le ‘pegó’ a Mauricio Macri que se sumó a la polémica de Nik. Durante su entrevista con el diario Clarín, sostuvo la imposibilidad de saber a qué colegio iban las hijas del dibujante, y frente a los rumores sobre el manejo de información privada, respondió:

No, eso lo hace el hijo de puta de (Mauricio) Macri. Yo no hago eso. Nik venía discutiendo conmigo el tema de las subvenciones, entonces le dije lo de la ORT, pero yo no tengo problema con eso. Si se hacen las subvenciones es correcto No, eso lo hace el hijo de puta de (Mauricio) Macri. Yo no hago eso. Nik venía discutiendo conmigo el tema de las subvenciones, entonces le dije lo de la ORT, pero yo no tengo problema con eso. Si se hacen las subvenciones es correcto

En consecuencia a todas las peleas generadas por Aníbal Fernández, el medio La Nación contraatacó al oficialismo, e impuso el tema de la inseguridad en su agenda.

image.png La Nación en el noticiero Hora 17.

¿Mordieron el anzuelo?

Tal como contó Urgente 24, pareciera que el nuevo principal medio opositor cayó justo en la trampa del Ministro.

El funcionario logró desviar la atención de una agenda que tiene en estado de alarma a la Casa Rosada: FMI, inflación, dólar y desempleo.

Generando idas y vueltas con las distintas figuras de la oposición, Fernández se puso como centro de la polémica y ofreció su puesto como carnada. Ahora, la agenda de La Nación gira en torno a la inseguridad.

image.png El programa conducido por Pablo Rossi instaura la inseguridad en la agenda del medio.

Según las encuestas de la consultora Opina Argentina, de Facundo Nejamkis, en su último relevamiento de opinión pública durante los primeros días de octubre, el principal problema que el Gobierno debería solucionar es la economía, ubicándose primero la inflación (30%), segunda la desocupación (25%) y tercera la corrupción (18%).

Es así como el oficialismo pareciera intentar esquivar el tema económico, dándole más controversia a la inseguridad y la figura del ministro.

De cara a estas elecciones de noviembre, la labor de Aníbal Fernández parece ser esencial