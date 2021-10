Piden interpelar a Aníbal Fernández con el FdT en problemas

https://twitter.com/enriquezjorge/status/1447696252209180672 Acostumbrado a los aprietes mafiosos el malevo @FernandezAnibal, que más que Ministro es una mala caricatura, amenaza por tuit a las hijas del talentoso Nik. Repudio su mafiosa e improcedente actitud.



Mi solidaridad con el hermano en el aula y en la vida (HAV) @Nikgaturro. https://t.co/ufWbUtR32L — Jorge R. Enríquez (@enriquezjorge) October 11, 2021

Este último hecho quedó en evidencia durante el intento de sesionar la semana pasada para tratar la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, en una reunión del pleno impulsada por el FdT y a pesar de que contó con dos 2 diputados opositores de Juntos por el Cambio ayudando con el quorum.

El fracaso de esa sesión fue interpretado como una consecuencia de la derrota en las PASO del 12 de septiembre.

Las razones para la interpelación

En los fundamentos del Proyecto de Resolución, los legisladores del PRO argumentan que el pedido de interpelación a Aníbal Fernández se basa en que el ministro de Seguridad “incurrió en una conducta de gravedad institucional, contestando al dibujante Nik, (que había expresado críticas a la entrega de planes, heladeras, viajes de egresados por parte del gobierno) con una velada amenaza, utilizando información privada familiar, indicando que sabía a qué escuela concurrían las hijas del mencionado artista”.

“Esta situación es grave no sólo desde la diferencia de poder entre un ministro de la Nación y un ciudadano de a pie que expresa críticas válidas. Implica un uso de la información privada y personal de una persona para amenazarla, e incluso, debería ser objeto de investigación si el citado funcionario hizo uso del aparato de inteligencia estatal para obtener los datos sobre Nik”, agregaron los diputados del PRO en la iniciativa ingresada por Mesa de Entradas.

El PRO incluyó presuntas injurias a Macri

Los legisladores del PRO también reprodujeron declaraciones de Nik en los fundamentos de su pedido de interpelación: “El jefe de prensa de Aníbal me habló en un tono riéndose y le dije que no quería hablar en esos términos porque me quería dar la impresión de que es el estilo de él. Después Aníbal me mandó un mensaje a mi WhatsApp, que tampoco sé cómo lo tiene, tiene todos los datos del universo”.

“Como vemos hay un uso del aparato del Estado y de datos privados para amedrentar a los ciudadanos que no aprueban el curso de este gobierno, una conducta sumamente antidemocrática y peligrosa. Además en otra entrevista, siguió tratándo de desligarse, acusando no sólo a la víctima, sino también insultando al ex presidente Mauricio Macri en términos que no es correcto reproducir aquí”, concluyen los diputados del PRO en el proyecto.