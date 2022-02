2 cosas te digo, Carlos Maslatón, y cortó acá:

Yo no me vendí a nadie, pero vos te vendiste primero a Sergio Massa y luego al proyecto socialista y corrupto de los K, votando por ambos. Si tu patrón quiere decirme algo, que deje de mandar al monito de circo agredirme. Que venga él

Según Cachanosky, “la primera agresión partió de tu líder (Javier Milei) cuando en 2015 lo trajiste a la casa de mi hermano y se comportó como un verdadero maleducado, gritando, interrumpiendo y descalificando a todos los economistas presentes”.

https://twitter.com/CarlosMaslaton/status/1489722729305497601 Cachanosky, no vas a tapar el desastre que has hecho y la traición perpetrada al liberalismo argentino usando a tu hija funcionaria del gobierno bolchevique de Sombrilla Larreta. — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) February 4, 2022

https://twitter.com/RCachanosky/status/1490690189433450496 ¿Cuál es la diferencia entre decir q no se cobra la dieta de diputado, q en realidad sí se cobra para hacer populismo, xq los impuestos son un "robo", con contratar asesores pagados con impuestos q son un "robo"? El q contrata asesores pagados con impuestos sabe que está robando — Roberto Cachanosky (@RCachanosky) February 7, 2022

Carlos Maslatón busca un reencuentro entre Javier Milei y Diego Giacomini

En otro capítulo de un intenso fin de semana que tuvo Maslatón acelerando el rearmado, cargó también contra el economista Diego Giacomini. Maslatón, en realidad, busca que también se cierre ese frente. El problema es que no consiguió todavía el objetivo pero falta mucho, claro.

“Diego Giacomini es peor que Maximilien Robespierre en la etapa del terror de la Revolución Francesa. La cara de odio que pone cuando habla de Javier Milei debería ser retratada por un impresionista. Pero Javier Milei en cambio le habla al pueblo con un mensaje de paz y libertad”, disparó.

Ahora bien, él rescata lo siguiente en comparación con Cachanosky: “De todos los liberales que defenestran a Javier Milei, el único que no ha sido comprado por Sombrilla Larreta con plata o con cargos es el jacobino de Diego Giacomini. Recién le dije en privado: ‘Giacomini de todos esos sos el único no corrupto, reconciliate con Milei’”.

Giacomini se rio y Maslatón, intenso como él solo cuando se obsesiona con algo, la siguió:

https://twitter.com/CarlosMaslaton/status/1490204482092908544 Giacomini, tan jacobino que eres. Eres la copia exacta de Juan José Castelli en el Cabildo Abierto del 22/5/1810. Eres el fusilador de Santiago de Liniers en Cabeza de Tigre. Eres el comisario político de la Expedición al Alto Perú, con desastre de Huaqui y todo. pic.twitter.com/DUysG1NyLF — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) February 6, 2022

Carlos Maslatón, convencido de Javier Milei presidente, busca compañero de fórmula

“Ni halcones ni palomas. Juntos por el Cambio es la opción socialista de izquierda para la Argentina. Javier Milei debe ir solo a las urnas en 2023 y vencer a Bullrich y a Larreta en ballottage”, lanzó.

Y retuiteó algo que pegó muy duro en el liberalismo de Juntos por el Cambio: “Bullrich dice que quiere a Laspina de Ministro de Economía; Vidal, a Lacunza y Larreta a Frigerio. ¿Se dan cuenta que nadie en JxC quiere poner a un liberal? Están perdiendo el tiempo. Y encima fallan en pensar que lo único importante es el Ministerio de Economía. Para cambiar la Argentina, también hay que agarrar por lo menos el de Educación, el de Defensa, el de Seguridad y el de Cultura”.

Maslatón adelantó las elecciones 2023 sin filtro alguno: “¿Quién debe ser el Vicepresidente o Vicepresidenta de Javier Milei en 2023-2027? Naturalmente, quien él elija. Lo que cuenta aquí es la lealtad. Es un cargo muy sensible y el más grave error es colocar un traidor que se de vuelta como un Cobos. Cuidado con esto, extremo cuidado. Además, por supuesto, el elegido o la elegida debe ser especialista en transa y camándula parlamentaria. Estamos hablando nada más ni nada menos que de ese club privado exclusivo que es el Senado de la Nación Argentina, donde a veces pasan cosas muy raras”.

La fuerte interna ya tiene fractura expuesta. ¿Eso suma? JXC y el FDT ex Cambiemos vs. FPV son ejemplos de que no siempre suma gritar a los 4 vientos y revolver la m… en público o sacar los trapitos al sol. Veremos.