Horacio Cabak estalló contra Clarín y se cruzó con varios colegas: "Mala leche o muy bol..."

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/HoracioCabak/status/1866148724377833811&partner=&hide_thread=false Hola Berco, es un infomercial, le deja guita al canal.

No como cuando laburaba tu jermu, que nos costaba una fortuna. https://t.co/YBrqu8BlC8 — CABAK (@HoracioCabak) December 9, 2024

Tan sólo alguna horas después, Cabak publicó un áspero tuit citando la nota y se dispuso a hacer una serie de aclaraciones.

En primer lugar, el periodista de LN+ afirmó no tener ningún tipo de vínculo contractual con la TV Pública y que el envío no estaba hecho para el canal, sino que se trata de un 'informercial' de cuatro episodios que se grabó hace dos años y producido por una empresa privada. Además, destacó que el programa le genera una facturación a la señal. Dicho esto, lanzó:

Tenés que ser mucha mala leche o ser muy boludo para publicar semejante pelotudez Tenés que ser mucha mala leche o ser muy boludo para publicar semejante pelotudez

Como si esto fuera poco, Cabak continuó su descargo respondiéndole a varios de sus colegas que compartieron la nota, entre ellos a Alejandro Bercovich, a quien chicaneó por la labor de su esposa Ángela Lerena en la TV Pública.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/HoracioCabak/status/1866200181798031669&partner=&hide_thread=false Hola Alejandro,no es un programa de televisión, es un infomercial.

Es una pauta publicitaria que le deja ganancias al Canal.

Pensé que entendías la enorme diferencia.

Veo con enorme decepción que no te da.

¿Cuándo decidiste abandonar el periodismo? https://t.co/zmakL1nrth — CABAK (@HoracioCabak) December 9, 2024

Por otro lado, el ex conductor de La Jaula de la Moda también disparó contra Alejandro Alfie, periodista de Clarín que en los últimos meses ha protagonizado constantes cruces con la militancia digital de Javier Milei, en especial con el usuario de X (ex Twitter) @TraductorTeAma (a quien Cabak citó).

Ante la respuesta explosiva de Cabak, Alfie se defendió: "Esa nota no la escribí yo, ni le puse el título. Solo retuiteé la nota que escribió un colega y sale ese título en forma automática. ¿Cuándo decidiste enojarte con quienes retuitean una nota?".

"Me enojo con gente que difunde mentiras", le devolvió el ex modelo, y concluyó: "Si hubieras leído la nota no hubieras hecho RT a semejante pelotudez cargada de mala leche, inexactitudes y mentiras".

Picante ida y vuelta virtual entre Horacio Cabak y Beto Casella

A raíz de la filtración chats entre Alberto Fernández y Fabiola Yáñez en agosto, uno de los mensajes que más llamaron la atención fue el del supuesto bosquejo de un informe de Bendita TV que el ex mandatario le mandó a su ex esposa. En este marco, Horacio Cabak y Beto Casella se sacaron chispas en X (ex Twitter).

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/elbetocasella/status/1827048777057796411?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1827048777057796411%7Ctwgr%5E5b1593bcd03e405bb57eb3425c5c93538276081b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fpicante-ida-y-vuelta-virtual-horacio-cabak-y-beto-casella-n583855&partner=&hide_thread=false Tenes alguna opinión, Horacio? https://t.co/rSfCxFQO9i — Beto Casella (@elbetocasella) August 23, 2024

Fue Cabak quien lanzó el primer golpe cuando en la ex red social del pajarito compartió el mensaje que le envío Fernández a Yáñez, pidiéndole explicaciones ante el dato que había compartido Silvia Mercado de que Francisco podría no ser su hijo.

Ante esto Casella reaccionó y, citando la publicación de Cabak, lo desafió: "¿Tenés alguna opinión?"

Cabe destacar que ambos conductores fueron compañeros en el magazine Crónicas Picantes de América TV hace casi veinte años, aunque terminaron tomando caminos muy distintos no sólo profesionalmente sino además en su manera de pensar.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/elbetocasella/status/1827098667771195899?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1827098667771195899%7Ctwgr%5E5b1593bcd03e405bb57eb3425c5c93538276081b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fpicante-ida-y-vuelta-virtual-horacio-cabak-y-beto-casella-n583855&partner=&hide_thread=false A esta altura no tengo idea de quién y con qué frecuencia se lo enviaban. Para mi que vos sabes y no decís nada, picaron. Vos decís que Ercolini sabrá? Queres mandarle un whatssap? https://t.co/NUDol7onan — Beto Casella (@elbetocasella) August 23, 2024

"Sólo una pregunta, Beto. ¿Todos los días le mandaba la rutina a Alberto?", devolvió el presentador de LN+, indagando si Casella estaban al tanto de la presunta filtración que habría surgido de la propia producción de Bendita TV. Ante esto, el conductor respondió, muy filoso:

A esta altura no tengo idea de quién y con qué frecuencia se lo enviaban. Para mí que vos sabes y no decís nada, picarón. ¿Vos decís que (Julián) Ercolini sabrá? ¿Querés mandarle un WhatsApp? A esta altura no tengo idea de quién y con qué frecuencia se lo enviaban. Para mí que vos sabes y no decís nada, picarón. ¿Vos decís que (Julián) Ercolini sabrá? ¿Querés mandarle un WhatsApp?

"Te prometo que cuando sea funcionario le pregunto", concluyó Cabak, en el mismo tono.

