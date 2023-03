Entrevistarlo o no: Javier Milei y una interna feminista

"El otro día en esta escalada de violencia tan característica de este personaje tuvo un enfrentamiento con una colega, Jesica Bossi (...) Fue víctima del ataque de furia que tanto le rinde a Javier Milei cuando le preguntó nada más ni nada menos por la posición respecto de la portación de armas", introdujo Manguel.

https://twitter.com/FOPEA/status/1637972357330370560 #FOPEALibertadDeExpresión FOPEA se solidariza con la periodista Jésica Bossi y rechaza el maltrato verbal de Javier Milei.



El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) se solidariza con la periodista Jesica Bossi y rechaza las agresiones del Diputado Nacional Javier Milei . pic.twitter.com/GObulKeBna — FOPEA (@FOPEA) March 21, 2023

Pero a diferencia de su tuit inicial, la conductora suavizó su postura y planteó el ya mencionado debate debate. "Lo que le preguntaba a mis compañeros honestamente es una pregunta que me hago y también se las traslado es '¿Qué se hace con Milei?'", deslizó Manguel, y agregó

¿Dejamos de entrevistarlo? Sería un acto totalitario de parte nuestra porque hay un 22%, 24%, 26% por parte de la población que está interesado en Javier Milei como candidato y nosotros no somos quiénes para proscribirlo ni vamos a dejaros a ustedes sin la presencia de un candado que está irrumpiendo como tercera fuerza ¿Dejamos de entrevistarlo? Sería un acto totalitario de parte nuestra porque hay un 22%, 24%, 26% por parte de la población que está interesado en Javier Milei como candidato y nosotros no somos quiénes para proscribirlo ni vamos a dejaros a ustedes sin la presencia de un candado que está irrumpiendo como tercera fuerza

Por otro lado, Manguel aclaró que ni ella ni sus colegas se enfrentan ante tal dilema debido a que Milei no aceptó sus invitaciones para entrevistarlo. De todos modos, expresó: "Pero si tuviésemos la disyuntiva de invitarlo realmente, yo me lo pregunto dos veces. ¿Cuánto hay que bancarle a Milei? ".

"La opción de proscribirlo, insisto, para nosotros no es una opción. Ahora, no se le puede preguntar, no se le puede repreguntar, no se le puede trasladar ninguna inquietud sin que descalifique y humille. ¿Qué es lo que no está pasando como sociedad? ¿La respuesta es la crisis?", manifestó la periodista, dando a entender que aún no comprendía la consolidación del economista como una tercera fuerza con una intención de voto cercana al 24%.

LANATA LE DIJO NAZI A MILEI

En lo que respecta a Milei, el diputado reconoció junto a Luis Majul que "le faltaría ser un poquitito mas tranquilo para algunas cosas". "No tolero la injusticia, no tolero la mentira, y la verdad que la política está llena de ratas, mentirosas, ladronas, y hay un dicho que dice 'El que se calienta pierde', y yo soy demasiado apasionado", indicó.

Tras decir eso, el conductor respondió: "Ojalá que siempre puedas venir, aunque tengamos muchas diferencias. No hay problema con eso".

"Nosotros tenemos muchas diferencias pero me parece que las resolvemos en un diálogo amigable. Vos no me agredís. Vos no participás de un programa donde me dicen nazi, ¿no?", espetó Milei, posiblemente haciendo referencia al ciclo Lanata sin filtro del que forma parte Bossi y en el que Jorge Lanata realizó una comparación entre el libertario y Adolf Hitler.

