"Enfriar para no devaluar": el debate tras dólar soja

O devalúa o tiene que enfriar la actividad económica para bajar la demanda de dólares. La demanda de dólares se baja con menos actividad económica O devalúa o tiene que enfriar la actividad económica para bajar la demanda de dólares. La demanda de dólares se baja con menos actividad económica

Sobre lo que implicaría una devaluación en sí, Delgado indicó que "tiene enormes dificultades no sólo de implementación política sino de costo social. Pensemos que con 40% de pobreza y 100% de inflación una devaluación pone a la Argentina en un escenario muy diferente en término social".

Estamos en el peor trimestre histórico en materia de generación de divisas o de dólares en el año. Es el trimestre más seco del año en términos de dólares y eso, obviamente, va a complicar el manejo cambiario.

En otro orden de cosas, Delgado también opinó sobre la administración y manifestó cuál considera que es la mayor urgencia a resolver:

"Yo creo que la dirigencia política plantea bien hacia dónde queremos ir, pero me parece que no sabemos encontrar el modo de construir los consensos básicos para resolver el conflicto de corto plazo. Creo que el conflicto de fondo es ese, y cuando hablo de conflicto de corto plazo hablo, básicamente, de una tasa de inflación del 7% que no se puede sostener".

"Un año y medio atrás teníamos 4% de inflación al mes, ahora tenemos 7% de inflación al mes. El hecho de procrastinar, de dejar que las cosas sucedan, en materia inflacionaria crea un monstruo de dimensiones cada vez mayores, una bestia que se hace más difícil de domesticar, y eso me parece que el Gobierno todavía no lo termina de entender", desarrolló.

Massa sí ha planteado un ordenamiento macro en lo fiscal y monetario que es absolutamente necesario, pero es la condición necesaria. No suficiente para que baje la inflación Massa sí ha planteado un ordenamiento macro en lo fiscal y monetario que es absolutamente necesario, pero es la condición necesaria. No suficiente para que baje la inflación

Delgado concluyó ofreciendo un dato histórico para ilustrar la imposibilidad de que los salarios puedan vencer a la inflación: "En los últimos 76 años, del año 46 a esta parte, hubo 41 años donde mejoró el salario real. 41 de 76. De esos 41 años en 28, la inflación del año fue menor al 30%. ¿Qué quiero decir con esto? Con más del 30% de inflación, estamos en 100%, la posibilidad de que el salario le gane a los precios es prácticamente nula".

