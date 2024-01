"No me gusta McCartney. Me dijeron que ha tenido un rol muy grande en The Beatles porque es un bajista que toca pianísticamente. Lennon me parece, no porque lo hayan matado, ya desde antes, un artista inclaudicable, metido en política hasta las tetas. En cosas consolidadas", agregó Solari.

Acto seguido, el vocalista arremetió contra algunas de las piezas de la carrera solista de McCartney, como When I'm 64 y Martha My Dear y no dudó en describirlas:

Las canciones de McCartney son un flan Las canciones de McCartney son un flan

De más está decir que tales dichos no cayeron nada bien en la 'comunidad beatle' de Argentina y así lo hicieron saber en los comentarios de la entrevista.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAguerreOscar%2Fstatus%2F1742603295917576324&partner=&hide_thread=false Más allá de que el Indio Solari al lado de un genio como Paul McCartney, es un microbio, da asco su ética profesional; tenés que ser muy basura para salir a criticar el trabajo de un colega, no??? pic.twitter.com/GavAF46tBl — Viejo Patagónico (@AguerreOscar) January 3, 2024

Sin embargo, eso no fue todo. Además de sus dichos contra el pianista y bajista de la histórica banda de Liverpool, Solari también expresó su particular opinión sobre otro pilar fundamental de la historia de la música, Elvis Presley:

Elvis es un actor de Los Ángeles, no es un rocker. A mí que no me lo vendan a Elvis Presley como un rockero, es un tipo de Las Vegas Elvis es un actor de Los Ángeles, no es un rocker. A mí que no me lo vendan a Elvis Presley como un rockero, es un tipo de Las Vegas

