El estreno de Telefe que arrasó el rating promete polémica

Tras compartir esta información, Calabró afirmó haberse contactado con Pecoraro para constatar su veracidad:

"Debo decir que Lío no me afirmó nada pero también debo decir que no me lo negó. Entonces me hizo una saraza, de que cuando uno negocia los contratos pide sus condiciones y demás y yo decodifiqué que la interna en el programa de Georgina Barbarossa... yo las entiendo a las chicas, yo también estaría furiosa. Es el mundo de los audaces y los vivos... y no digo que Lío no se merezca reemplazar a la conductora, cualquiera de ese equipo puede perfectamente tomar ese rol protagónico", concluyó la periodista.

Telefe pasó por encima a El Trece

El canal de las tres pelotas cumplió su objetivo y se hizo fuerte en el rating de la mañana, franja que El Trece venía dominando con sus ciclos Nosotros a la mañana y Socios del espectáculo.

Rating.png

El rating acompañó a Telefe, cuyos estrenos, A la Barbarossa y Ariel en su salsa, lograron picos de 7.1 y 8.6 puntos de rating respectivamente.

