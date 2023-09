Debate por CABA: ¿Mueve el amperímetro un debate?

Sin embargo, fuentes cercanas a Urgente24 indicaron que tal información es incorrecta. Cabe mencionar que, del mismo modo que C5N, LN+ carece de objetividad dada su línea editorial tan marcada. Ante ello, la opción de A dos voces no se impone ya no sólo por historia sino porque genera una mayor confianza entre las partes.

image.png Los candidatos a Jefe de Gobierno en CABA.

Más allá de esto, se sostiene que, al igual que en 2021, el Canal de la Ciudad se encargará de auditar el debate entre los aspirantes a suceder a Horacio Rodríguez Larreta.

Vale mencionar que dicha emisora maneja números muy bajos de audiencia, por lo que la repercusión del debate sería mínima.

Según Urgente24 ¿por qué le interesaría a un candidato que va ganando con facilidad un debate 'farolero'?

En las PASO fue una decisión de JxC a nivel nacional que no debataran sus candidatos si las otras fuerzas no debatían. Y la verdad es que los debates no mueven el amperímetro hasta ahora.

Pese a todo lo indicado, hay una cuestión clave, y es que en sí el alcance de los debates de por sí es limitado, incluso en los presidenciales. Los relevamientos han indicado que muy difícilmente estos eventos puedan modificar el voto del electorado y que su audiencia se conforma por individuos altamente politizados y con posiciones preexistentes.

Dicho de otra manera, la realización o no de los famosos debates está muy lejos de ser un aspecto fundamental a tener en cuenta por los votantes a la hora de elegir.

