Conductor amenazó a locutora en vivo: "Te tiro el teléfono"

"Bueno, ¿se da cuenta que es un violento usted? ¿Se da cuenta que decir eso a una compañera de trabajo es violencia? En serio se lo digo y con todo el respeto del mundo", respondió inmediatamente la conductora. No conforme con lo sucedido, el conductor insistió: "Ya está, no hablo más. La verdad que me parece una estupidez lo que acabás de decir".

image.png Laura Kretschmen.

En este punto, la locutora intentó razonar con Ballesteros e indicarle que su comentario había sido agresivo. Lejos de ceder, el conductor se mantuvo firme en su postura. "Pero no me dejás hablar. ¿Qué es peor? Decime qué es peor, ¿cortarle la libertad de expresión a alguien o decirle que te va a tirar con algo?", lanzó, casi victimizándose. Otra vez, Kretschmen intentó tomar la palabra, pero su compañero la paró en seco:

"¿Me dejás cerrar? Bueno, cállese", le espetó, "en serio te estoy hablando, porque ya me estoy cansando en serio. Yo te hago una pregunta, ¿alguna vez viste que yo le haya levantado la mano a alguno de ustedes?".

La locutora negó que tal cosa hubiese ocurrido, por lo que Ballesteros, haciendo como si su reacción de tan sólo unos segundos atrás no hubiese existido, le reclamó: "Entonces, ¿por qué decís eso al aire que yo te estoy amenazando con un celular?".

Y prosiguió: "Estás diciendo 'A vos te parece bien que la violencia que vos generás con el celular en la mano'. ¡Pará un poco, bajá un cambio! Estás muy arriba. Pero es joda, vieja. ¿Cómo querés que te hable? ¿Querés que te hable como gente de barrio? Es en joda. ¿Cómo te voy a tirar con un celular, alguna vez te tiré con un celular?".

"Pero, ¿se da cuenta que está azotando las cosas?", le preguntó Kretschmen, quien durante todo el intercambio mantuvo la compostura. "¡Porque me ponés mal!", fue la respuesta de Ballesteros.

Más allá del pedido de disculpas del conductor, su conducta fue sumamente criticada en las redes sociales y repudiada tanto por periodistas como por organizaciones feministas.

La palabra de Sol Play

La radio santafesina se expidió a través de un comunicado:

"Sol Play 91.5 expresa su absoluto rechazo a cualquier tipo de violencia que se pueda ejercer a través de los micrófonos de nuestra empresa, así como también cualquier actitud propiciatoria de esa violencia.

Como medio de comunicación hacemos hincapié en el contenido periodístico velando por el cumplimiento de una serie de normas, entre ellas la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia de género.

Desde la empresa pregonamos construir una comunicación plural, diversa e inclusiva, tomando como banderas el respeto a políticas de género y compromiso con todos y cada uno de los derechos humanos, rechazando de plano la discriminación, el odio de clase, la misoginia y la violencia mediática, abogando por la convivencia y la paz social".

