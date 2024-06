Categórico: Antonio Laje aclaró los tantos tras su cruce con Luis Novaresio

image.png

image.png

image.png

El intercambio caliente entre Antonio Laje y Luis Novaresio

En la mañana de ayer (lunes 10/6) los conductores protagonizaron un acalorado debate durante el pase entre sus programas en LN+ respecto al proyecto de ley que aprobó la Cámara de Diputados para la reforma jubilatoria.

El debate entre ambos subió de tono luego de que Laje responsabilizara al Poder Legislativo de quebrar el sistema previsional, ante lo que Novaresio espetó: "El Presidente Milei desfinanció el sistema votando de manera demagógica que se sacara el impuesto a las ganancias".

image.png Laje y Novaresio comparten un pase entre sus programas en LN+.

"¿Qué sistema desfinanció? Previsional no, estás equivocado. Es el impuesto PAÍS el previsional, ganancias no", lo detuvo en seco el conductor de +Mañana. "¿Yo dije previsional? Me corrijo, desfinanció los ingresos del Estado votando esto", respondió su colega, sin disimular su molestia ante la corrección de su compañero. Y luego manifestó:

Si vamos a empezar a buscar para atrás todas las responsabilidades, muchos tienen, algunos más que otros. Mi pregunta es: hoy, lunes 10 de junio de 2024, ¿hay idea de que puede desfinanciarse otra cosa para pensar en los jubilados? Yo creo que sí y no es golpista. Eso se llama división de poderes. Si vamos a empezar a buscar para atrás todas las responsabilidades, muchos tienen, algunos más que otros. Mi pregunta es: hoy, lunes 10 de junio de 2024, ¿hay idea de que puede desfinanciarse otra cosa para pensar en los jubilados? Yo creo que sí y no es golpista. Eso se llama división de poderes.

"Yo también creo que sí, y creo que si u poder aprueba la financiación tiene la obligación de decir cómo lo financia. No lo dijo. ¿Sabés por qué no lo dijo? Porque no se bancan tener que levantar la mano y dejar a Tierra del Fuego sin la promoción industrial", devolvió Laje. Pero el periodista rosarino retrucó: "Tampoco el Ejecutivo".

"Pero es que le corresponde al Legislativo, porque es el que aprobó", insistió el ex América TV, pero Novaresio no cedió: "Pero la iniciativa la puede tener el Ejecutivo".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/porquetendencia/status/1800200236171763806?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1800200236171763806%7Ctwgr%5E7db07e1caca306c9569a63bf51d9bb12f71a97a8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fcruje-el-pase-ln-otro-intercambio-caliente-antonio-laje-y-luis-novaresio-n578777&partner=&hide_thread=false "Novaresio":

Por su cruce con Antonio Laje en LN+ pic.twitter.com/YHDXobBRxA — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 10, 2024

"Sí, pero la obligación de los legisladores cuando cambian el financiamiento de una partida...", intentó responder Laje, pero su colega lo interrumpió: "Pero, ¿por qué le ponés toda la responsabilidad al Legislativo y nada al Ejecutivo?". El conductor de la primera mañana argumentó su postura:

Porque son responsables de todo lo que viene pasando en la Argentina hace mucho tiempo, porque son responsables de las jubilaciones de pobreza que hay, porque son los mismo diputados que votaron cantidad de de barbaridades, que desfinanciaron el sistema previsional Porque son responsables de todo lo que viene pasando en la Argentina hace mucho tiempo, porque son responsables de las jubilaciones de pobreza que hay, porque son los mismo diputados que votaron cantidad de de barbaridades, que desfinanciaron el sistema previsional

"¿Vos estás proponiendo que le demos todas las facultades al Ejecutivo por lo mal que gobernaron?", respondió con cierta ironía el ex A24. "No, yo estoy proponiendo que se hagan cargo de los errores que cometieron. Ahora, tampoco podés responsabilizar a un Presidente que leva seis meses que no logró nada que le aprueben contra un Congreso que está haciendo todo lo posible por voltearlo", lanzó Laje, visiblemente ofuscado.

"Arranqué diciendo eso. El punto es si para que el Gobierno pueda hacer hay que cederle todas las facultades. Yo no creo", opinó Novaresio, ante lo que Laje contestó: "No sé si todas, aprobale una ley al menos".

"Bueno, de eso estamos hablando. No te pongas del tomate cuando yo digo que me parece que en materia previsional debería buscarse una solución", cerró el conductor de Buen día Nación, poniendo paños fríos al intercambio.

-------

Más contenido en Urgente24:

Reduce tu riesgo de sufrir un ACV con estos tres hábitos, según neuróloga

Vuelven las grúas: Por qué el Gobierno decidió revertir la resolución que las limitaba

El sorpresivo cambio de look de Marcelo Tinelli que se hizo viral en las redes