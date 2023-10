Bebe Contepomi, a la carga contra Clarín: Juicio millonario

También aclaró que si Artear propone una cifra para arreglar el tema lo analizarían, con lo cual esperan una oferta en este sentido.

image.png Contepomi y Juana Viale encabezaron la nota a Coldplay, en lo que la última gran entrevista del Grupo Clarín en materia musical.

Esto ocurre meses después de que el conductor negara tajantemente que le había iniciado un juicio a su ex empleador e incluso deslizó, en su comunicado de fin de ciclo, que su salida había sido en buenos términos. Pero ya en aquel momento Contepomi lanzó algún que otro misil desde sus redes, en los que se refirió a un supuesto destrato por parte de TN.

Sin embargo, en mayo el periodista dialogó con el ciclo Por si las moscas de La Once Diez y aseguró que la decisión de retirarse de la señal de noticias había sido suya y que se debió al desgaste:

Estábamos todo el día pendientes. Te llamaban y estábamos muy pendientes de la noticia, teníamos una responsabilidad muy grande. Cubríamos todo. En Telenoche me llamaban según la necesidad Estábamos todo el día pendientes. Te llamaban y estábamos muy pendientes de la noticia, teníamos una responsabilidad muy grande. Cubríamos todo. En Telenoche me llamaban según la necesidad

"Con 50 años si no me reinventaba ahora, me marchitaba. Tres años me llevó tomar esta decisión, además te preguntás, ¿me atenderán el teléfono si no tengo más La Viola? En un momento te preguntás cuántos te quieren de verdad y a cuántos les servías. Pero me atienden todos", sostuvo. Pese a esta versión, los últimos trascendidos indican que se desvinculación habría sido más complicada.

