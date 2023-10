Leandro Santoro le puso los puntos a C5N: "Eso no se hace"

"Hay un candidato de otro espacio político con el que yo quiero debatir. Me parece una falta de respeto hacia él (Santoro) porque yo no me quería meter en su entrevista. Me llamaron y dije: 'Hay una posibilidad de debatir'. Pensé que había aceptado el debate", argumentó el miembro de La Libertad Avanza.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FRAMIROMARRA%2Fstatus%2F1715041039415746870&partner=&hide_thread=false MENTIRA



El dolar no bajo. Estan mintiendo con la cotizacion.



Vendeme tus dolares a 900 si esta en ese precio, Santoro. O mejor, a 950 si te la bancas. pic.twitter.com/vYDFXQJEeN — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) October 19, 2023

De este modo, Llorente volvió a preguntarle a Santoro si le interesaba la propuesta, pero este volvió a negarse: "Ya debatimos y en segundo lugar, te soy franco, yo cada vez que lo veo a Marra debatir con cualquiera siempre termina mal. Si entra el balotaje, discutiremos y debatiremos en el balotaje. Y si no entra al balotaje, será en otra oportunidad". Pero no fue todo:

Si ustedes además me hubiesen dicho 'Tenés la posibilidad de discutir con Ramiro', y en esto le voy a dar la razón, ojo. Le voy a decir a la producción porque así no se manejan las cosas. Ramiro tiene razón que si a él le dicen '¿Querés debatir con Santoro?', de la misma manera me lo tendrían que haber preguntado a mí. Y a mí no me lo preguntaron Si ustedes además me hubiesen dicho 'Tenés la posibilidad de discutir con Ramiro', y en esto le voy a dar la razón, ojo. Le voy a decir a la producción porque así no se manejan las cosas. Ramiro tiene razón que si a él le dicen '¿Querés debatir con Santoro?', de la misma manera me lo tendrían que haber preguntado a mí. Y a mí no me lo preguntaron

"Tiene razón en lo que está diciendo. Si a él le propusieron debatir, lo lógico sería que me lo hayan preguntado a mí", agregó el radical, y explicó que no le interesaba el intercambio puesto que no lo consideraba un debate que aportara. "Si hay gritos, si hay insultos, si hay descalificación no sirve, así que yo hasta acá lo que tengo para decir", concluyó.

Una vez que finalizó la comunicación con Marra, que se retiró chicaneando a su rival, Santoro volvió a tomar la palabra y le habló directamente al conductor: "Hicieron mal en esto ustedes, porque la gente no se merece esto. Estamos frente aun personaje que lo que trata de hacer es tirar al barro al otro, yo creo que no le aporta a la política, a la democracia".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmatiasquaranta%2Fstatus%2F1715062164082340160&partner=&hide_thread=false Ramiro Marra trata de exprimir la pelea pública con Leandro Santoro hasta el final de la campaña.



El candidato de Unión por la Patria ni lo registra. pic.twitter.com/onQiQCnfG2 — Matías Quaranta (@matiasquaranta) October 19, 2023

"Mirá que esta es mi casa, yo la siento como mi casa. Esto no se hace, ni con Ramiro Marra ni conmigo. Porque si nos van a cruzar al aire, así como a él le dijeron '¿Querés discutir con Santoro por lo que está diciendo él?', a mí me tendrían que haber preguntado", sostuvo el candidato, visiblemente molesto

Una cosa es que el tipo aclare cuando yo me voy y otra cosa es que generemos el espectáculo televisivo que le puede servir a quien este en el control pero que es desleal con una persona como yo que ha venido toda la vida cuando me aclaran cuáles son las condiciones. Si vos a mí me decís 'Vamos a dar tal debate con tal personaje' yo decido si venir o no venir Una cosa es que el tipo aclare cuando yo me voy y otra cosa es que generemos el espectáculo televisivo que le puede servir a quien este en el control pero que es desleal con una persona como yo que ha venido toda la vida cuando me aclaran cuáles son las condiciones. Si vos a mí me decís 'Vamos a dar tal debate con tal personaje' yo decido si venir o no venir

Y agregó: "En este contexto, donde me vienen de decir 'personaje siniestro', lo que hubiese correspondido era: 'Ramiro, ¿querés hablar con Leandro? Pedile disculpas'. Y no pasó, no pasó acá y no pasó tampoco con la gente del control. Adoro C5N, los banco, es el canal que yo miro en mi casa. Esto no se hace".

Si bien le pidió disculpas, Llorente intentó justificar la decisión y se amparó en que Marra lo había nombrado en el tuit. Sin embargo, Santoro lo cortó en seco: "Él está buscando eso (...) El tipo está muy atrás en las encuestas y lo que está buscando es nombrar para generar rebote".

image.png Ramiro Marra estaría quedando tercero en las próximas elecciones, según las encuestas.

"Si el tipo hubiese dicho algo que ameritaba que me lo aclare a mí es una cosa, pero estaba inventando algo para tratar de ganar notoriedad. Entonces, si trata de inventar algo para ganar algo notoriedad y ustedes se la dan y en el medio estoy yo, por lo menos me tienen que preguntar", lanzó Santoro.

Tonto no soy. Los banco, los quiero, los adoro, pero me parece que las cosas son como son, y creo que la gente si me respeta y me valora es por esto Tonto no soy. Los banco, los quiero, los adoro, pero me parece que las cosas son como son, y creo que la gente si me respeta y me valora es por esto

"Espero que no se enoje nadie, incluso Ramiro que si es como él estaba contando, tiene razón en estar enojado. Porque si a él le dicen 'Mirá que tenés la posibilidad de discutir con Santoro' yo en el lugar de él haría lo mismo. No de la misma forma, pero sí haría lo mismo. Pero no corresponde esto", cerró el candidato oficialista.

