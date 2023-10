París 2024: Putin acusó al COI de "discriminación étnica"

image.png Si efectivamente los atletas rusos participan en Paris 2024, deberán ser neutrales (sin himno, uniforme o bandera ).

La serie de requisitos expuesta a los atletas rusos: ser neutrales (sin himno, uniforme o bandera ) anti bélicos, no haber apoyado activamente la guerra, ni que estén contratados por el ejército o agencia de seguridad nacional, participación a título individual y exclusión de equipos.

Esa decisión había sembrado la posibilidad de que Rusia pudiera participar en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Pero, ¿cómo se comprobará la neutralidad de cada deportista ruso, fuera de los símbolos patrios mencionados? Un deportista ruso puede serlo sin tener que presumir las insignias del país de origen. Incluso algunos nacionalistas por el mero deseo de competir podrían ocultar su parcialidad y exhibirla al levantar un eventual trofeo.

Sin embargo, en junio la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa se pronunció por la exclusión total de estos deportistas "mientras continúe la guerra de agresión de Rusia".

Kiev, por su parte, amenazó con boicotear los Juegos Olímpicos de París si se permitía participar a rusos y bielorrusos.

Vladimir Putin rompe el silencio

Tras meses de silencio y a menos de 1 año de la apertura de los Juegos Olímpicos de Paris 2024, el debate sobre la participación, o no, de atletas rusos y bielorrusos en los Juegos Olímpicos (DO) de París en 2024, que agita al mundo del deporte desde hace varios meses, aún no lo ha resuelto el organismo con sede en Lausana (Suiza).

Y por ello, Vladimir Putin rompió el silencio y atacó duramente al Comité Olímpico Internacional (COI) este jueves 19 de octubre, acusándolo de "discriminación étnica" , durante un discurso sobre el deporte en Perm, en los Urales en el Foro "Rusia es una potencia deportiva".

image.png

“Gracias a algunos líderes del actual Comité Olímpico Internacional, hemos aprendido que (…) los propios Juegos pueden ser utilizados como un instrumento de presión política contra personas que no tienen nada que ver con la política y, de facto, [como un] instrumento burdo de discriminación racista y étnica ”.

“Aprendimos que la invitación a los juegos no es un derecho incondicional de los mejores atletas, sino una especie de privilegio, que no se puede ganar con los resultados deportivos, sino con algunos tipo de gestos políticos que no tienen nada que ver con los deportes en absoluto”.

El Presidente ruso a la vez reivindicó los valores unificadores del deporte, el sentido de los movimientos deportivos internacionales.

Rusia goza de un gran historial en el mundo deportivo. El Comité Olímpico ruso registra 554 medallas olímpicas: 197 de oro, 168 de plata y 189 de bronce.

