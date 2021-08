Ángel De Brito vs Nancy Pazos: "La voy a llevar a juicio"

Nancy Pazos defendió a Flor Peña y se enojó con los Intrusos

A su vez, agregó: "La intimé a que se retractara. Cuando no te retractás, después la persona que inicia la acción decide si va a juicio o no, y en este caso la voy a llevar a juicio y voy a seguir porque no me gusta que mientan, sobre todo en algo tan delicado. Como no se retractó, va a seguir con el siguiente paso”, aseguró.

Su relación con Florencia Peña

Por otro lado, Ángel De Brito dio detalles sobre cómo quedó su relación con Florencia Peña luego de los ataques que efectuó su compañera en Flor de Equipo: “El día después de todo el escándalo hablamos con Florencia, y como ella hizo algunos retuits que me involucraban, le dije que se estaba sumando a cosas que no son”, relató.

Ángel De Brito se hace el pelotudo y escribió concretamente (en redes) 'Flor de gaterío'. Hay que ser muy mala gente, el mismo señor que claramente nos pidió a todos que nos callemos cuando se casó, ¿Dónde están los códigos?

En referencia a las declaraciones de Nancy Pazos asegurando que "flor de gaterío" estaba dirigido a Florencia Peña cuando saltó el escándalo por las visitas a Olivos, Ángel De Brito señaló: “Nunca le escribí para pedirle disculpas porque no había dicho lo que su panelista acusaba. Difícil es pedir disculpas de algo que no hice"-siguió- “Charlamos un rato del tema y quedamos en ir a cenar, lo que en algún momento se concretará”,