América TV sigue caliente: Peligra un ciclo y nueva alianza

De este modo, la periodista reveló que se contactó con el director artístico de América TV: "Le escribí a Marcelo Tinelli y le puse: 'Estoy indignada, levantás a Mazzocco'. Y me dice: 'No, se toma un mes de vacaciones. Bancá enero que volvemos con todo en febrero. La cuido y me encanta ella y el programa'".

Levantan abruptamente A la Tarde y hay preocupación: los detalles en la columna de Marina Calabró

Sin embargo, Calabró afirmó contactarse con otra fuente quien contradijo lo dicho por Tinelli:

Esta fuente inobjetable me dice: 'A Marcelo nunca le gustó el programa de Karina y cada vez le gusta menos. Siente que Karina Mazzocco odia el Bailando, que no le interesa, y se le nota al aire' Esta fuente inobjetable me dice: 'A Marcelo nunca le gustó el programa de Karina y cada vez le gusta menos. Siente que Karina Mazzocco odia el Bailando, que no le interesa, y se le nota al aire'

"'Tampoco compra las cosas de ADN y cosas vintage. En la interna en el canal nadie los defendió demasiado, la gerente general solo quiere achicar y, a parte de los accionistas, el programa tampoco les gusta y les trajo varios dolores de cabeza'", agregó.

Por otro lado, la otra novedad fue el acuerdo entre la productora de Tinelli y Jotax, que dicho sea de paso no sólo es comandada por la hija del accionista Daniel Vila, sino que además cuenta con el ya mencionado José Núñez como director de contenidos. Es por ello que la posibilidad que sembraron algunos trascendidos fue que, al ser A la tarde un producto de Jotax, fruto de la alianza podría estar a disposición o no de LaFlia, además de otros cambios que se efectuarían.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNachoRodriOk%2Fstatus%2F1725281261399257203&partner=&hide_thread=false Que miedo los acuerdos de Marcelo, chicos… pic.twitter.com/kxFJUPkupj — | Nacho Rodriguez (@NachoRodriOk) November 16, 2023

Ahora bien, más allá de las reflexiones que vincularon este negocio con el presunto fin del magazine de Mazzocco, lo cierto y en línea con lo que informó Calabró es que el ciclo no termina de rendir en términos de rating y publicidad.

En efecto, la panelista concluyó su información indicando que la intención de la cúpula directiva sería que Intrusos vaya de 13:00 a 15:30 y El diario de Mariana de 15:30 a 18:00, siendo estos los dos envíos de América TV que mejores números promedian en esta franja.

Sin embargo, un aspecto para nada menor pero que muchos portales y periodistas omitieron es que los cambios que se ejecuten en la grilla no sólo de América TV sino de todos los canales estará atado al resultado electoral del próximo domingo.

Del mismo modo que el reemplazo de Alfredo Leuco en la semana hábil de Radio Mitre dependerá de quién se imponga entre Sergio Massa y Javier Milei, quien quede a cargo del potencial espacio vacante que dejará Mazzocco deberá estar en línea con los nuevos tiempos que correrán.

------

Más contenido en Urgente24:

Esteban Trebucq negó romance con Lilia Lemoine y en Radio Mitre chicanearon a El Destape

Tips del padre de la convertibilidad al libertario que busca dolarizar

Récord de 'NPT': El viento golpea a Vaca Muerta como la sequía al campo

Pelea en el cierre de Javier Milei: Una foto y festín de C5N