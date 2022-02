América TV se envalentona con De Brito y cesaría histórico ciclo

https://twitter.com/RatingLucca/status/1492223881096142851 MÁS DE LA PRIMICIA



El programa será un mega show, irá de 20:00 a 00:00. Y dentro del mismo, tendrá varios formatos, uno de ellos será Polemica.



Otro podría ser uno de canto.



El ciclo en sí, más allá de los formatos, se llamará #LaNocheDelSabadoYDomingo. https://t.co/z1dQOyeIC7 — (@RatingLucca) February 11, 2022

Por otro lado, América TV tendría planeada otra cancelación. Se trataría de La ruleta de tus sueños, el programa encabezado por la modelo Pamela David, quien es además la esposa de Daniel Vila, presidente del Grupo América. El ciclo no sólo no gozó de buenas métricas (no llegó a alcanzar los 1.8 puntos de rating), sino que además ocupa el prime-time que está reservado para la nueva producción de Ángel de Brito en el canal.