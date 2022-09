AFIP responde: Carlos Castagneto duro contra Susana Giménez

Su equipo contable estimaba 22 millones que debía pagar Susana. También sostienen que en 8 años se lleva puesto el total capital por el que tributa. Es por eso que ofrecieron una pericia contable para probar esta cuestión.

image.png Carlos Castagneto, titular de la AFIP, explico la manera en que el ente 'busca por fuera de la pecera'.

Sin embargo, lejos de terminar el tema, salió a hablar el propio Castagneto en el día de hoy (31/08), quien justificó esta denuncia contra la ex conductora:

“Creo que el accionar es improcedente porque está la ley 27.605 del aporte solidario que en definitiva, de bienes personales, se detecta ese valor. Y por los antecedentes, de los cuales no puedo dar cifras ni datos, le correspondería pagar ese aporte solidario que tampoco lo ha hecho” disparó tajante el titular de la AFIP, a lo que continuó:

“Quizás en otro momento, en este organismo lamentablemente, muchos empleados han sufrido, de algunas pocas personas, porque tiene muchos empleados el organismo, que se digitaba alguna fiscalización. Esto no es un organismo para perseguir, sino que es un organismo para recaudar, es un organismo, como lo dije desde el primer día, que pide que paguen lo que tengan que pagar”.

“Y esto es lo que estamos haciendo ahora, haciendo este sistema satelital, que básicamente es pescar fuera de la pecera. Entonces tenemos que ser justos y equitativos”, continuó aclarando Castagneto, a lo que concluyó:

Yo siempre doy el mismo ejemplo: Si usted paga bienes personales y el de al lado de usted tiene más que usted pero no paga, a uno le molesta, ¿o no? Entonces cuando hablamos de equidad eso es pescar afuera de la pecera. Y en este caso, llámese como se llame, el procedimiento es el mismo

Se esperará por mayor información para ver en qué queda la mediática con el pago que le debe abonar al ente. Desde su entorno ya contestaron y seguramente se moverán para reducir la cantidad que Giménez le debe a la AFIP.

