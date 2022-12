Xuan Lan, la 'reina del yoga' que debes seguir en 2023

Ella vivía en Nueva York y practicaba yoga como un hobby después del trabajo. Algo que muchos probablemente también hacen ahora.

Sin embargo, fue en Barcelona donde Xuan profundizó su práctica de Yoga. Ahí descubrió que era su pasión, su vocación.

"Practiqué el Ashtanga Yoga estilo Mysore durante más de 10 años. Poco a poco, mi práctica ha ido evolucionando y hoy en día, me gusta variar los estilos de yoga dinámico, a través de aquellos en los que me he formado: Vinyasa, Jivamukt), Dharma yoga, Intensivo de Ashtanga y Yoga para trauma".

Xuan sigue formándose, pero su objetivo es claro:

Mi objetivo es llevar el yoga al mayor número de personas posible para que haya más amor dentro de cada uno y armonía entre todos. Mi objetivo es llevar el yoga al mayor número de personas posible para que haya más amor dentro de cada uno y armonía entre todos.

Es lo que ahora cree Xuan, quien después de 10 años trabajando en marketing y la banca, decidió dejar su empleo estable en el mundo corporativo para dedicarse a la enseñanza del yoga y dar bienestar a la gente.

"Y no me arrepiento para nada", asegura.

Xuan Lan, una de las mejores influencers de yoga

Xuan difunde la enseñanza del yoga por todas partes. Lo hace de manera fácil y en español, pero con su acento francés.

Muchos la conocen desde la cuarentena por la pandemia del coronavirus, cuando las personas se empezaron a interesar más por la práctica del yoga en casa.

Ese momento marcó un antes y un después en la labor de Xuan a través de las redes sociales. Habían más seguidores, habían más personas interesadas en el yoga, y ella era catalogada una de las mejores influencers de yoga.

Xuan tiene un canal de yoga online en Youtube, con 1,8 millones de seguidores, donde hay mucho contenido para aprender y practicar yoga desde casa.

En su cuenta de Instagram, @xuanlanyoga, con 664 mil de seguidores, también comparte material sobre yoga y bienestar en la búsqueda del equilibrio cuerpo-mente.

En su blog, escribe sobre rutinas de yoga para embarazadas, yoga para principiantes, yoga para dormir, yoga para practicar en casa, yoga nidra, yoga para el cáncer, yoga para la espalda y más interesantes.

Asimismo, Xuan ha publicado dos libros: Mi Diario de Yoga (Grijalbo, 1ª edición 2016) con un plan de cuatro semanas que te ayudará a integrar el yoga en tu día a día.

Y, Yoga para mi Bienestar (Grijalbo 2018) que trata sobre un camino holístico, fácil y práctico que te ayudará a definir tu propio bienestar gracias al yoga y la meditación.

Finalmente, el deseo de Xuan se puede hacer tangible en 2023:

El yoga cambió mi vida y espero que también cambie la tuya. El yoga cambió mi vida y espero que también cambie la tuya.

Razones para practicar yoga en el 2023

Hay numerosos beneficios mentales y físicos que trae la práctica constante de yoga. Si todavía no te ha convencido, he aquí algunos de los efectos positivos del yoga:

Estabiliza la presión sanguínea

Incrementa la flexibilidad

Tonifica los músculos

Ayuda a relajarse

Facilita la digestión

Mejora la confianza en sí mismo

Mejora la postura

Disminuye los dolores de espalda

Mejora la calidad del sueño

Reduce el estrés

Aumenta la memoria

Mejora la autoestima

Promueve la compasión hacia otros seres, la empatía, paciencia, y optimismo.

Mejora la concentración

Combate la depresión y la ansiedad

Pero si le parece poco, estudios publicados en 2022 sugieren que el yoga ayuda a combatir ciertos tipos de cáncer, a reducir el azúcar en sangre y también el colesterol.

--------------------------

